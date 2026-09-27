Muốn chăm sóc mạch máu từ bữa ăn, hãy nhớ 5 thực phẩm quen thuộc này

Dưới đây là 5 thực phẩm quen thuộc, dễ mua và có thể luân phiên đưa vào thực đơn để hỗ trợ sức khỏe mạch máu.

Dưa chuột

Dưa chuột chứa nhiều nước, ít calo và thường được lựa chọn trong những chế độ ăn hướng đến kiểm soát cân nặng. Món dưa chuột trộn mè cũng khá dễ chế biến.

Dưa chuột rửa sạch, đập dập rồi cắt thành từng đoạn để gia vị dễ ngấm. Ướp với một chút muối khoảng 5 phút, sau đó chắt bỏ nước. Thêm tỏi băm, nước tương, giấm, một chút đường và dầu mè rồi trộn đều, cuối cùng rắc mè trắng rang.

Món này nên ăn ngay sau khi trộn để giữ được độ giòn, thanh mát.

Dưa chuột thường được lựa chọn trong những chế độ ăn hướng đến kiểm soát cân nặng

Cà chua

Cà chua nổi bật với lycopene, một chất chống oxy hóa được quan tâm về vai trò đối với sức khỏe tim mạch. Lycopene có thể được cơ thể hấp thu tốt hơn khi cà chua được chế biến chín.

Một cách chế biến đơn giản là xào cà chua với cà tím. Cà tím cắt miếng, ngâm nước muối khoảng 10 phút rồi vắt ráo để hạn chế hút dầu. Cà chua chần qua nước sôi, bóc vỏ và cắt miếng.

Phi tỏi, cho cà tím vào xào đến khi mềm rồi gắp ra. Tiếp tục xào cà chua cho đến khi tiết nước, sau đó cho cà tím trở lại chảo, thêm một chút muối, nước tương và đường. Om khoảng 2 phút, cuối cùng tăng lửa cho phần nước sốt sánh lại và rắc hành lá.

Yến mạch

Yến mạch chứa beta-glucan, một dạng chất xơ hòa tan có thể hỗ trợ kiểm soát cholesterol. Khi lựa chọn, nên ưu tiên yến mạch nguyên hạt hoặc cán dẹt thay vì các loại ăn liền có thể chứa nhiều đường và phụ gia.

Có thể nấu cháo yến mạch với sữa tươi, táo đỏ và kỷ tử. Nấu khoảng nửa bát yến mạch với nước trong 10 phút, sau đó thêm sữa tươi và đun ở lửa nhỏ. Cho táo đỏ vào nấu thêm khoảng 5 phút, cuối cùng thêm kỷ tử rồi tắt bếp.

Yến mạch tạo cảm giác no lâu, phù hợp dùng vào bữa sáng. Người cần kiểm soát đường huyết nên hạn chế thêm đường.

Mộc nhĩ

Mộc nhĩ chứa chất xơ và có độ giòn đặc trưng, có thể góp phần bổ sung chất xơ cho chế độ ăn. Một món quen thuộc là mộc nhĩ xào thịt.

Mộc nhĩ khô nên ngâm bằng nước lạnh khoảng 2 giờ, sau đó rửa sạch, xé nhỏ và chần qua nước sôi khoảng 1 phút. Thịt heo thái lát mỏng, hành lá cắt khúc.

Xào thịt đến khi tiết bớt mỡ, sau đó cho hành và mộc nhĩ vào đảo nhanh trên lửa lớn. Thêm nước tương, muối và một chút giấm. Xào khoảng 2 phút rồi tắt bếp để mộc nhĩ giữ được độ giòn.

Tỏi

Tỏi đứng đầu danh sách nhờ chứa allicin và nhiều hợp chất sulfur được nghiên cứu về mối liên hệ với sức khỏe tim mạch. Tuy nhiên, không nên xem tỏi như một phương pháp điều trị bệnh mạch máu; tác dụng còn phụ thuộc vào tổng thể chế độ ăn và lối sống.

Có thể kết hợp tỏi với thịt gà và nấm. Đùi gà lọc xương, cắt miếng rồi ướp với nước tương và một chút bột mì. Tỏi bóc vỏ, tép lớn có thể cắt đôi. Phi tỏi ở lửa nhỏ đến khi vàng thơm rồi gắp ra. Tiếp tục xào thịt gà, thêm nấm, nước tương, dầu hào và một chút đường. Cuối cùng cho tỏi trở lại chảo, đảo đều và rắc tiêu.

Tỏi chứa allicin và nhiều hợp chất sulfur được nghiên cứu về mối liên hệ với sức khỏe tim mạch

Cả 5 thực phẩm trên đều khá quen thuộc, dễ tìm và có thể kết hợp linh hoạt trong bữa ăn hằng ngày. Tuy nhiên, không nên kỳ vọng một món ăn có thể “làm sạch” hay ngăn mạch máu bị tắc nghẽn.

Sức khỏe mạch máu phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó có chế độ ăn tổng thể, cân nặng, vận động và các thói quen sinh hoạt. Vì vậy, thay vì chỉ tập trung vào một vài thực phẩm, nên ưu tiên thực đơn đa dạng, ít muối, hạn chế dầu mỡ và thực phẩm chế biến sẵn, đồng thời duy trì lối sống lành mạnh lâu dài.