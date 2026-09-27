Đà Nẵng: Lễ tưởng niệm Hòa thượng Thích Như Tấn và công bố quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Giác Nguyên

Thành kính dâng hương tưởng niệm Hòa thượng Thích Như Tấn

Chứng minh, tham dự buổi lễ có Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Thành, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP.Đà Nẵng; Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Thọ, Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Thường - đồng Thành viên Hội đồng Chứng minh; Hòa thượng Thích Hạnh Niệm, Hòa thượng Thích Đồng Mẫn, Hòa thượng Thích Hạnh Nhẫn - đồng Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP.Đà Nẵng; Thượng tọa Thích Thông Đạo, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN TP.Đà Nẵng; Thượng tọa Thích Như Giáo, viện chủ chùa Giác Nguyên; chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự, chư tôn đức môn phái Chúc Thánh và chư Tăng Ni trên địa bàn TP.Đà Nẵng.

Chư tôn đức chứng minh buổi lễ

Tại buổi lễ, chư tôn đức môn phái Chúc Thánh cử hành nghi thức cúng ngọ, cung tiến Giác linh và dâng hương tưởng niệm Hòa thượng Thích Như Tấn.

Thay mặt Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.Đà Nẵng, Thượng tọa Thích Thanh Bảo - Chánh Thư ký Ban Trị sự đã công bố quyết định bổ nhiệm Đại đức Thích Thị Thuận đảm nhận trụ trì chùa Giác Nguyên.

Thượng tọa Thích Thanh Bảo công bố quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Giác Nguyên

Thượng tọa Thích Thông Đạo trao quyết định đến Đại đức Thích Thị Thuận. Dịp này, chư tôn đức Ban Trị sự, môn phái Chúc Thánh và Phật tử cũng trao tặng những phần quà chúc mừng đến Đại đức tân trụ trì.

Đối trước Tam bảo, Đại đức tân trụ trì dâng lời phát nguyện luôn tinh tấn thực hiện đúng Hiến chương Giáo hội, chấp hành pháp luật Nhà nước, nỗ lực hết mình phụng sự Đạo pháp và góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Đại đức Thích Thị Thuận dâng lời phát nguyện

Ban đạo từ tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Hạnh Niệm tán dương công đức gìn giữ, phát triển chùa Giác Nguyên của Thượng tọa Thích Như Giáo; kế đến Hòa thượng chúc mừng Đại đức Thích Thị Thuận chính thức đảm nhận trọng trách trụ trì, đồng thời nhấn mạnh ý nghĩa của sứ mệnh “Trụ Pháp Vương gia, trì Như Lai tạng”.

Hòa thượng Thích Hạnh Niệm ban đạo từ

Hòa thượng cũng nhắn nhủ Đại đức tân trụ trì lấy Giới luật làm nền tảng, đạo hạnh làm hành trang, giữ vững tâm Bồ-đề và chí nguyện phụng sự; kế thừa công hạnh của Thầy Tổ, gìn giữ nếp sống lục hòa, xây dựng đạo tràng thanh tịnh, đoàn kết.

“Đã là trụ trì thì phải luôn luôn làm tròn bổn phận của một vị thầy hướng dẫn đạo hữu Phật tử tu học đúng Chánh pháp, kế thừa mạng mạch Tổ truyền.”, Hòa thượng chỉ dạy.