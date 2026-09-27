Pleiku hư ảo mùa sương giăng

Trong tiết trời se lạnh buổi sớm, sương nương theo gió, phủ lên những cung đường, cánh đồng, con dốc quanh phố Núi một vẻ đẹp tĩnh lặng, hư ảo.

Cảnh sắc ấy gợi nhớ những câu thơ của nhà thơ Vũ Hữu Định: “Phố núi cao phố núi đầy sương/Phố núi cây xanh trời thấp thật buồn”.

Một góc Biển Hồ mùa sương giăng trên cao nguyên Pleiku. Ảnh: Sơn Ca

Với những người sinh ra và lớn lên trên vùng đất đỏ cao nguyên như ông Trần Mạnh Thắng (phường Thống Nhất), sương mù những tháng cuối năm là một nét đặc trưng của phố Núi.

Ông chia sẻ: “Những tháng cuối năm thời tiết dần hanh khô hơn, trời se lạnh cũng là lúc có nhiều sương mù xuất hiện vào buổi sáng sớm. Nhiều hôm sương rơi dày, bay lất phất như mưa, nhất là ở những đoạn dốc cao như núi Hàm Rồng sương giăng mờ không thấy đường đi. Mùa sương cũng là một yếu tố làm nên nét đặc trưng một ngày có nhiều mùa của phố núi Pleiku”.

Vẻ đẹp siêu thực của vùng chè Biển Hồ trong một buổi sớm mai. Ảnh: Hùng Nguyễn

Buổi sớm, những làn sương mỏng nhẹ theo gió len qua vườn cây, phủ trên những cung đường, cánh đồng và con dốc. Khi ánh nắng xuyên qua màn sương, cảnh vật hiện lên vừa gần gũi, vừa hư ảo trong khoảnh khắc giao mùa.

Vẻ đẹp cao nguyên mùa sương giăng. Ảnh: Thắng Trần

Gắn bó với cao nguyên này, với bà Nguyễn Thị Hiếu (phường Pleiku), những buổi sớm mùa sương là khoảng thời gian rất đẹp để cảm nhận vẻ yên ả, trong lành của phố Núi.

“Mùa sương thường kéo dài đến cuối năm. Mỗi buổi sáng sớm, tôi đi tập thể dục thường tranh thủ ngắm nhìn, ghi lại khoảnh khắc đẹp mùa sương giăng rồi gửi cho con cái, người thân, bạn bè ở phương xa” - bà chia sẻ.

Mùa sương giăng hư ảo bên mặt hồ Tân Sơn (xã Biển Hồ). Ảnh: Sơn Ca

Màn sương bảng lảng khiến phố núi Pleiku thêm tĩnh lặng trong những ngày giao mùa. Với những người từng sống, gắn bó hoặc ghé qua vùng đất này, những khoảnh khắc ấy cũng có thể trở thành một nỗi nhớ.

Với khách phương xa, một lần đến Pleiku vào mùa sương, thong thả ngắm cảnh vật, đất trời hư ảo trong màn sương buổi sớm, có lẽ sẽ lưu lại một nỗi nhớ dịu dàng về phố Núi - nơi “phố núi cao phố núi đầy sương”.