Ai ngờ hàng triệu viên 'phòng, chống đột quỵ' chỉ là… bột mì

ĐNCT - Giữa làng quê Thạnh Bình, hàng chè tàu trước ngôi nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng vẫn xanh qua năm tháng. Những người khách từ nhiều nơi tìm về, thắp một nén hương, đứng lại trước căn nhà từng chứng kiến tuổi thơ của một cậu bé xứ Quảng sau này trở thành một tiến sĩ, một chí sĩ yêu nước, một nhân cách lớn...