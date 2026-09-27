Ai ngờ hàng triệu viên 'phòng, chống đột quỵ' chỉ là… bột mì
Mỗi kg bột mì tầm đôi ba chục ngàn với các loại thông thường, và khoảng trên dưới 100.000 đồng với các loại nhập khẩu cao cấp. Vậy mà, có những kẻ đã hô biến bột mì, hóa chất, chất tạo màu và một số nguyên liệu khác thành những viên hoàn thương hiệu “An Cung”, được quảng bá có nguồn gốc Hàn Quốc, Trung Quốc công dụng liên quan đến phòng, chống đột quỵ, công khai rao bán với mức giá xa xỉ.
Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/ai-ngo-hang-trieu-vien-phong-chong-dot-quy-chi-la-bot-mi-post873597.html