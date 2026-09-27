Ấm áp Tết Trung thu của thiếu nhi Việt Nam tại Israel

Ảnh minh họa. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, tối 26/9, Đại sứ quán Việt Nam tại Israel phối hợp với Hội Người Việt Nam tại Israel tổ chức chương trình “Vui Tết Trung thu” dành cho thiếu nhi trong cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống tại Israel.

Diễn ra tại khu vực Hasharon, chương trình đã thu hút đông đảo các gia đình người Việt cùng các cháu thiếu nhi tham dự, tạo nên không khí vui tươi, ấm áp và đậm đà bản sắc văn hóa Việt Nam giữa cộng đồng người Việt xa quê.

Mở đầu chương trình, Chủ tịch Hội Người Việt Nam tại Israel Trương Thị Hồng đã phát biểu khai mạc, chào mừng các gia đình và các cháu thiếu nhi đến tham dự Tết Trung thu. Đây là dịp để các gia đình trong cộng đồng gặp gỡ, giao lưu và cùng tạo cho các cháu một không gian vui chơi mang đậm nét truyền thống của quê hương.

Các cháu thiếu nhi đã được tham gia nhiều hoạt động sôi nổi như múa lân, các trò chơi tập thể và rước đèn ông sao. Trong tiếng trống rộn ràng, những chiếc đèn ông sao nhiều màu sắc đã tạo nên không khí Trung thu đặc trưng, giúp các cháu có những trải nghiệm gần gũi với các phong tục truyền thống của Việt Nam.

Phát biểu tại chương trình, Đại sứ Việt Nam tại Israel Nguyễn Kỳ Sơn đã gửi lời chúc Tết Trung thu tới các cháu thiếu nhi, chúc các cháu luôn mạnh khỏe, chăm ngoan, học giỏi và có một mùa Trung thu vui vẻ, ý nghĩa. Đại sứ cũng trao quà Trung thu cho các cháu tham dự chương trình.

Sau phần giao lưu và vui chơi, các gia đình cùng các cháu đã tham gia phá cỗ Trung thu. Những món quà, bánh kẹo được vận chuyển từ quê hương đất nước Việt Nam sang và các hoạt động tập thể đã mang lại niềm vui cho các cháu, đồng thời tạo cơ hội để các thành viên trong cộng đồng gặp gỡ, chia sẻ và tăng cường sự gắn kết.

Chương trình tiếp tục với hoạt động giao lưu cộng đồng và liên hoan, thu hút sự tham gia của đông đảo các gia đình người Việt. Trong không khí thân mật, các thế hệ trong cộng đồng cùng trò chuyện, giao lưu và chia sẻ những câu chuyện về cuộc sống tại Israel.

Tổ chức Tết Trung thu cho thiếu nhi là một trong những hoạt động cộng đồng được Đại sứ quán Việt Nam tại Israel và Hội Người Việt Nam tại Israel quan tâm, góp phần tạo sân chơi lành mạnh cho trẻ em, đồng thời giúp thế hệ trẻ người Việt sinh ra và lớn lên tại Israel có thêm cơ hội tìm hiểu và gắn bó với văn hóa, phong tục truyền thống của quê hương.

Đối với các gia đình Việt Nam đang sinh sống xa Tổ quốc, những hoạt động như “Vui Tết Trung thu” không chỉ mang đến niềm vui cho các cháu, mà còn là dịp để cộng đồng cùng nhau duy trì những nét đẹp văn hóa dân tộc, tăng cường tình đoàn kết và hướng về quê hương.

Tết Trung thu năm nay vì vậy đã trở thành một dịp sinh hoạt cộng đồng ý nghĩa, góp phần mang không khí Trung thu truyền thống của Việt Nam đến với các gia đình và thế hệ trẻ người Việt tại Israel./.