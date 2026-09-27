Về nơi lưu dấu cụ Huỳnh
ĐNCT - Sau chuỗi ngày được tỉ mẩn phục dựng, Nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng ở xã Thạnh Bình (trước đây thuộc xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam) đã mở cửa đón khách gần xa. Giữa vườn cây lưu niên, làn khói trầm hương thoảng nhẹ, gợi không gian trầm mặc của một nếp nhà xưa.
Tròn 150 năm kể từ ngày cụ cất tiếng khóc chào đời, đứng dưới mái ngói âm dương trầm mặc, ngắm từng thớ gỗ mít đượm màu thời gian, mỗi người đều cảm nhận được tấc lòng thanh bạch cùng chí khí kiên trung vì nước, vì dân của bậc chí sĩ ái quốc dường như vẫn vẹn nguyên nơi thềm cũ.
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/ve-noi-luu-dau-cu-huynh-3353320.html