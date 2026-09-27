Về nơi lưu dấu cụ Huỳnh

Tròn 150 năm kể từ ngày cụ cất tiếng khóc chào đời, đứng dưới mái ngói âm dương trầm mặc, ngắm từng thớ gỗ mít đượm màu thời gian, mỗi người đều cảm nhận được tấc lòng thanh bạch cùng chí khí kiên trung vì nước, vì dân của bậc chí sĩ ái quốc dường như vẫn vẹn nguyên nơi thềm cũ.

Dự án Phát huy giá trị di tích Nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng với diện tích mở rộng hơn 17.000m2 cơ bản đã hoàn thành, cảnh quan sân vườn phía trước được chỉnh trang đồng bộ, trang nghiêm.

Dọc bờ chè tàu, cờ Tổ quốc và cờ Đảng tung bay rực rỡ, sẵn sàng cho lễ kỷ niệm ngày sinh của bậc chí sĩ.

Hàng cây lưu niệm do các nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Trần Đại Quang… trồng nay đã tỏa bóng mát trong khuôn viên.

Ngôi nhà chính - nơi gắn liền với thời thơ ấu của cụ Huỳnh - được khoác áo mới, lợp lại mái ngói âm dương.

Các thế hệ học sinh Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng về đây dâng nén tâm hương, bày tỏ quyết tâm noi gương cụ để học tập, rèn luyện trong năm học cuối cấp.

Phía hữu bàn thờ treo Huân chương Sao Vàng do nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang truy tặng tháng 12/2012.

Tại ngôi trường mang tên người danh sĩ, thầy trò thường dâng hương trước tượng đài cụ Huỳnh.