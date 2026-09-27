Khi tiếng hát yodel vang dưới lòng đất: Người Áo biến bãi đỗ xe thành sân khấu

Một lớp học yodel đặc biệt với khoảng 30 người đã được tổ chức tại bãi đỗ xe ngầm lớn ở Graz trong tuần này.

Người tham gia đi bộ qua những hành lang rộng, vừa di chuyển vừa luyện những âm thanh đặc trưng của loại hình hát truyền thống này.

Người dân Áo luyện hát yodel trong một bãi đỗ xe ngầm ở Graz. Ảnh: AP

Theo giáo viên Anna Maria Gutschi thuộc tổ chức văn hóa Styrian Volksliedwerk, những bức tường trong bãi đỗ xe phản xạ âm thanh rất tốt, tạo cảm giác không quá khác biệt so với việc hát tại những vùng núi cao.

Vì vậy, thay vì xem bãi đỗ xe là một địa điểm bất tiện, nhóm lại biến nó thành một “phòng hòa nhạc” đặc biệt dưới lòng đất.

Yodel là hình thức hát đặc trưng của khu vực Alps, trong đó người hát chuyển nhanh giữa các cao độ khác nhau, tạo nên âm thanh vang và có phần đặc biệt.

Hình thức này từng được sử dụng như một phương tiện giao tiếp từ xa giữa những người sống ở vùng núi, thậm chí giữa con người với gia súc.

Không gian dưới lòng đất tạo độ vang đặc biệt cho tiếng hát yodel.Ảnh: AP

Theo thời gian, yodel phát triển thành một loại hình âm nhạc dân gian. Nghệ thuật này sau đó được biết đến rộng rãi hơn trên thế giới, một phần nhờ bộ phim âm nhạc nổi tiếng "The Sound of Music".

Nhóm tại Graz không chỉ luyện tập trong bãi đỗ xe. Đây là một phần của chuỗi lớp học được tổ chức tại nhiều địa điểm khác thường nhằm đưa yodel đến gần hơn với cuộc sống hiện đại.

Theo ban tổ chức, miễn là không gian có điều kiện âm thanh phù hợp, người học có thể luyện tập ở nhiều nơi, từ bãi đỗ xe ngầm đến kênh đào hay thậm chí một trạm xăng. Mỗi buổi có thể đón tối đa khoảng 30 người.

Khoảng 30 người tham gia lớp học yodel đặc biệt tại Graz. Ảnh: AP

Một số người tham gia là những người đã có kinh nghiệm với yodel, trong khi người mới cũng được khuyến khích thử sức. Có cả những người nước ngoài tham gia để tìm hiểu văn hóa Áo theo một cách khác.

Với những người yêu thích yodel cho rằng việc đưa tiếng hát xuống lòng đất không chỉ là một thử nghiệm âm thanh. Đó còn là cách đưa một truyền thống có lịch sử hàng thế kỷ ra khỏi không gian núi non quen thuộc và tiếp tục duy trì nó trong đời sống hiện đại.