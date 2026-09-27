Lan tỏa tinh thần nhân ái

Bí thư Đảng ủy phường An Hải Phùng Phú Phong trao quà nhân dịp Trung thu tại các cơ sở nuôi dạy trẻ có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn phường. Ảnh: NHIÊN NGUYỄN

* Vừa qua, tại Tổ dân phố An Hiệp 2, Chi bộ An Hiệp 2 phối hợp Ban Công tác Mặt trận, Tổ dân phố cùng các hội, đoàn thể tổ chức Đêm hội Trung thu năm 2026 cho thiếu nhi trên địa bàn.

Đêm hội được tổ chức từ nguồn vận động, ủng hộ của người dân và các nhà hảo tâm, với tổng kinh phí 18 triệu đồng. Ban tổ chức trao 12 suất quà cho các trẻ em khuyết tật, có hoàn cảnh khó khăn và 300 phần quà Trung thu cho thiếu nhi trong khu dân cư.

Những phần quà được trao tại đêm hội mang đến niềm vui cho các em nhỏ, đồng thời thể hiện sự quan tâm, chăm lo của cấp ủy, Ban Công tác Mặt trận, các hội, đoàn thể và người dân khu dân cư đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

Chủ tịch UBND phường An Hải Hoàng Công Thanh (áo trắng, giữa) trao quà cho các em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường. Ảnh: NHIÊN NGUYỄN

* Cũng trong dịp này, Câu lạc bộ Nghệ thuật NTA và Câu lạc bộ NTAC, trực thuộc Đoàn Trường THPT Nguyễn Trãi (phường Liên Chiểu), tổ chức chương trình thiện nguyện “Gom Trăng” tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng, mang không khí Trung thu đến với các em nhỏ đang điều trị tại đây.

Chương trình diễn ra với nhiều hoạt động giao lưu, biểu diễn văn nghệ và tiểu phẩm Trung thu do thành viên hai câu lạc bộ dàn dựng, biểu diễn. Hình ảnh Chú Cuội, Chị Hằng, Thỏ Ngọc cùng các tiết mục hát, múa tạo nên không khí vui tươi, giúp các bệnh nhi có thêm những phút giây thư giãn, vui chơi và sẻ chia trong thời gian điều trị.

Các bệnh nhân tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng tham gia chương trình. Ảnh: NHIÊN NGUYỄN

Điểm nhấn của “Gom Trăng” là hoạt động “Cây điều ước”. Các em nhỏ viết hoặc vẽ điều ước lên những mảnh giấy nhiều màu sắc, với sự hỗ trợ của các thành viên câu lạc bộ, rồi cùng trang trí lên cây. Mỗi điều ước giản dị gửi gắm mong muốn về sức khỏe, niềm vui và những điều tốt đẹp trong tương lai.

Dịp này, câu lạc bộ trao tặng nhiều phần quà Trung thu gồm sữa, gấu bông, bánh, kẹo, lồng đèn và các sản phẩm handmade do học sinh chuẩn bị, góp phần động viên các bệnh nhi có một mùa Trung thu ấm áp hơn.

“Gom Trăng” là một trong những hoạt động thiện nguyện thường niên của học sinh Trường THPT Nguyễn Trãi, qua đó lan tỏa tinh thần nhân ái, trách nhiệm với cộng đồng và khuyến khích học sinh sẻ chia với những hoàn cảnh đặc biệt.