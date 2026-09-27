Khát vọng Suối Tiên

Suối Tiên vẫn giữ nguyên được nét hoang sơ vốn có của nó. Ảnh: Tư liệu

Càng đi ngược thác lên cao, khung cảnh càng hoang sơ, kỳ thú với những bậc đá chồng xếp lên nhau tự nhiên với nhiều hình thù độc đáo và khác nhau đến kỳ lạ. Những con thác dựng đứng, nối nhau bung xõa dòng nước trắng xóa. Giữa khu rừng nguyên sinh, 12 thác nước nối tiếp nhau đổ từ độ cao hàng trăm mét, tung bọt trắng xóa qua những vách đá phủ rêu xanh. Mỗi con thác mang một dáng vẻ riêng, một nhịp chảy riêng, tạo nên chuỗi thanh âm sống động giữa đại ngàn.

Cảnh vật nơi đây đẹp đến nao lòng làm cho người thi sĩ tài hoa Bùi Giáng phải mượn hình ảnh Suối Tiên để gieo vần, tạo nên những câu thơ mang tính đùa vui nhưng đậm chất tình tứ trong bài Lời Sơn nữ: "Bảo rằng: hãy tắm Suối Tiên/ Một giờ em sẽ đổi đen ra hồng…”. Hay như nhà thơ Bùi Thị Ngọc Điệp cũng đã không giấu được niềm vui và tự hào trước vẻ đẹp kỳ bí của Suối Tiên bằng những câu thơ lục bát trong bài thơ Quảng Nam: "Quế Sơn lồng lộng gió lùa/ Suối Tiên cảnh sắc bỏ bùa tim ai?...”. Nhà thơ Cao Thị Nghiên thì có những câu thơ lục bát mộc mạc mang âm hưởng dân gian, ca ngợi cảnh sắc nước non hữu tình qua bài thơ Vãng cảnh Suối Tiên: "Núi non, thác nước, mây trời/ Dạo quanh một bước rạng ngời sắc hoa/ Gió lùa khe đá hoan ca/ Suối Tiên cảnh đẹp như là chốn tiên”.

Để phát huy hơn nữa các giá trị văn hóa, cảnh quan của Suối Tiên, địa phương định hướng phát triển nơi đây thành điểm du lịch sinh thái, nơi cảnh quan tự nhiên gắn với đời sống văn hóa của cộng đồng. Theo ông Ngô Văn Nhanh, Chủ tịch UBND xã Quế Sơn Trung, để Suối Tiên trở thành điểm đến hấp dẫn, phát triển bền vững, cần có sự đầu tư bài bản, đồng bộ, từng bước thu hút các nhà đầu tư vào du lịch sinh thái, du lịch tâm linh kết hợp nghỉ dưỡng và trải nghiệm.

Cùng với khám phá cảnh quan, du khách có thể tham gia các hoạt động tìm hiểu và thực hành những sản phẩm truyền thống, đặc trưng của vùng đất Quế Sơn Trung như gói bánh tét, làm nếp, làm đậu, trồng và chế biến khoai chà, làm đường mía, trồng nấm, tráng mì Quảng… Theo định hướng này, hạ tầng kỹ thuật tại các địa phương cũng được đầu tư, kết nối đồng bộ, tạo điều kiện để du khách không chỉ đến Suối Tiên mà còn thuận lợi khám phá các điểm đến trong khu vực như hồ Lộc Đại, Suối Mát - Đèo Le, suối nước khoáng nóng Bàn Thạch, làng Đại Bình, phố cổ Hội An, Vinpearl Nam Hội An, thánh địa Mỹ Sơn…

Khu danh lam thắng cảnh Suối Tiên được xếp hạng di tích cấp tỉnh năm 2007 và được UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 vào năm 2020. Phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương, chính quyền xã Quế Sơn Trung cam kết tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư tìm hiểu, hợp tác và triển khai dự án tại khu vực này. "Địa phương sẵn sàng hỗ trợ nhà đầu tư trong thực hiện các thủ tục hành chính, kết nối hạ tầng, đồng thời bảo đảm môi trường đầu tư minh bạch, ổn định và an toàn”, ông Ngô Văn Nhanh, Chủ tịch UBND xã Quế Sơn Trung khẳng định.