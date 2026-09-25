Trung thu đầm ấm bên trẻ em nghèo

Lãnh đạo Tỉnh đoàn trao kinh phí hỗ trợ cho các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại chương trình Tết Trung thu “Lồng đèn thắp sáng ước mơ”.

“Kính gửi các anh chị cán bộ đoàn! Trung thu sắp về, cũng như bao bạn nhỏ khác, em xin được gửi điều ước của mình đến với các anh, chị. Em sinh ra không được trọn vẹn như các bạn cùng trang lứa. Căn bệnh xương thủy tinh nghiệt ngã cứ bào mòn khiến cơ thể em ngày càng nhỏ bé và yếu đi. Từng bước đi của em đều nhọc nhằn và đau đớn, đã vậy em cũng chưa từng biết mặt bố và người mẹ cũng rời xa em sang thế giới bên kia. Trung thu năm nay, em chỉ ước mơ có một đôi giày và một đôi dép mới để đi đến trường”. Đây chính là một ước mơ bình dị của em Trần Bảo Linh, học sinh lớp 9B Trường THCS Lê Thánh Tông, phân hiệu Thọ Xuân - được gửi đến Đoàn xã Thọ Xuân.

Thấu hiểu những mong muốn của em Trần Bảo Linh cũng như các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn, Đoàn xã Thọ Xuân đã triển khai tổ chức chương trình “Lồng đèn thắp sáng ước mơ - cùng em viết tiếp những ước mơ nhỏ”. Chương trình đã kết nối được những tấm lòng nhân ái cùng chung tay biến những ước mơ giản dị ấy thành hiện thực. Tại chương trình, đoàn xã đã trao tặng hơn 20 suất quà bao gồm xe đạp, bàn học, bánh, kẹo cho các em nhỏ. Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã, Bí thư Đoàn xã Hoàng Thị Phượng, chia sẻ: “Một chiếc xe đạp được trao đi sẽ rút ngắn khoảng cách đến trường cho các em nhỏ; thêm một chiếc bàn học sẽ trao thêm một góc nhỏ để các em nuôi dưỡng ước mơ. Bởi vậy, mọi sự sẻ chia dù lớn hay nhỏ đều trở thành một “chiếc lồng đèn thắp sáng ước mơ” cho mỗi mảnh đời còn thiếu may mắn. Đồng thời, lan tỏa tinh thần “tương thân tương ái”, kết nối những trái tim nhân ái và gieo thêm những hạt mầm yêu thương trong cộng đồng”.

Tại Bệnh viện Nhi, trong không khí rộn ràng của đêm hội trăng rằm, những chiếc đèn lồng đã được thắp sáng và 200 suất học bổng cùng các phần quà đã được trao tận tay các em nhỏ. Ánh mắt háo hức, nụ cười hồn nhiên và những tiếng cười trong trẻo của các em khiến không gian trung thu trong bệnh viện trở nên ấm áp, sum vầy. Đây là hoạt động ý nghĩa, thiết thực được Tỉnh đoàn phối hợp với Hội Doanh nhân trẻ tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo; Viện Kiểm sát Nhân dân, Công an tỉnh tổ chức. Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Lê Ngọc Ánh cho biết: “Có lẽ điều đẹp nhất của trung thu không nằm ở những món quà đắt tiền, mà ở khoảnh khắc mọi người cùng ngồi bên nhau, cùng sẻ chia niềm vui và trao cho nhau những điều tử tế. Với trẻ em nghèo, một chiếc đèn ông sao nhỏ cũng có thể thắp lên cả một bầu trời tuổi thơ; một lời động viên cũng có thể trở thành nguồn khích lệ để các em thêm tự tin bước tiếp”.

Trung thu là dịp để yêu thương được trao đi, tình người được hiện hữu. Mỗi chúng ta có thể không làm được những điều thật lớn lao, nhưng hoàn toàn có thể bắt đầu bằng một việc nhỏ như: Trao một món quà, dành một lời động viên để góp một phần yêu thương cho các em nhỏ còn nhiều khó khăn. Bởi đôi khi, điều trẻ em cần không chỉ là một món quà, mà là cảm giác rằng các em được quan tâm, được yêu thương và được cộng đồng sẻ chia, đồng hành.