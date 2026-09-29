Đọc sách thành lối sống 'sành điệu' ở Hàn Quốc

Cô gái ngồi đọc sách trước một thư viện ở Hàn Quốc. Ảnh: Pexels.

Ở Hàn Quốc, đọc sách không còn là hoạt động gắn liền với những phòng học yên tĩnh. Giới trẻ mang sách đến quán cà phê, quán bar, công viên và chia sẻ những trang sách yêu thích trên mạng xã hội. Những cuốn tiểu thuyết, tập thơ hay sổ ghi chép dần trở thành cách thể hiện cá tính và gu thẩm mỹ.

Xu hướng này được gọi là “text-hip” (đọc sách sành điệu), kết hợp giữa văn chương và phong cách thời thượng. Thay vì chỉ đọc để học tập hay trau dồi kiến thức, người trẻ xem sách như một phần trong đời sống văn hóa và giải trí.

Theo Aju Press, xu hướng này thể hiện qua việc đọc sách, chép tay những câu văn yêu thích, ghé thăm hiệu sách và thư viện. Đọc sách trở thành phương tiện thể hiện sở thích, cảm xúc và kết nối với những người có cùng mối quan tâm.

Giới trẻ đọc sách bên bờ sông tại thư viện ngoài trời ở Seoul (Hàn Quốc). Ảnh: Thư viện Thủ đô Seoul.

Đọc sách thành lối sống mới

Cuối tháng 8, hơn 1.000 người đăng ký xếp hàng để vào một cửa hàng sách tạm thời tại trung tâm thương mại I’Park Mall ở Seoul. Thời gian chờ lên tới 3-4 tiếng. Điều khiến họ háo hức không phải một thương hiệu thời trang hay món đồ công nghệ mới, mà là những cuốn tiểu thuyết, tập thơ và sản phẩm lưu niệm lấy cảm hứng từ văn học.

Cửa hàng do nhà xuất bản Minumsa tổ chức, biến những tác phẩm kinh điển thành các ấn phẩm có thiết kế đặc biệt. Bìa sách được kết hợp với hình minh họa nhân vật ngộ nghĩnh, xuất hiện trên móc khóa, đồ trang trí và nhiều vật dụng nhỏ.

Park Seung-hee (31 tuổi) chi khoảng 70.000 won (50 USD) chỉ trong 30 phút mua sắm. Cô chọn những cuốn sách phiên bản đặc biệt, tập thơ minh họa và các món đồ lấy cảm hứng từ Kiêu hãnh và định kiến. Với Park, những món đồ này gợi lại cảm xúc và kiến thức cô có được khi đọc sách.

Cơn sốt sách thậm chí lan tới các cửa hàng tiện lợi. Tháng 8, chuỗi GS25 hợp tác với Minumsa ra mắt dòng bánh lấy cảm hứng từ những tác phẩm văn học. Mỗi gói bánh đi kèm một thẻ đánh dấu trang sách, với thiết kế mô phỏng ngẫu nhiên bìa các tác phẩm nổi tiếng như *Kiêu hãnh và định kiến, Đồi gió hú**.*

Thư viện Âm nhạc Uijeongbu (Hàn Quốc) không chỉ là nơi đọc sách mà còn tổ chức các buổi biểu diễn trực tiếp, trưng bày album, bản nhạc và giới thiệu tài năng trẻ, góp phần gìn giữ di sản âm nhạc địa phương. Ảnh: EPN News.

Theo CBS No Cut News, dòng bánh này bán được 490.000 sản phẩm chỉ trong vài ngày. Khách hàng nữ trong độ tuổi 20-39 chiếm hơn một nửa. Nhiều người tìm mua để sưu tầm đủ bộ dấu trang, sau đó chia sẻ và trao đổi trên mạng xã hội.

Trào lưu cũng bước vào lĩnh vực ẩm thực. Một nhà hàng tại Seoul hợp tác với hiệu sách Youngpoong phát triển thực đơn lấy cảm hứng từ văn học. Thực khách có thể thưởng thức món súp nghêu gợi nhắc tiểu thuyết Moby Dick, mì Ý xúc xích từ bộ truyện Quán ăn đêm hay thịt viên kiểu Thụy Điển lấy cảm hứng từ Pippi tất dài.

Du khách ngồi đọc sách trên ghế lười tại thư viện ngoài trời ở quảng trường Gwanghwamun, trung tâm Seoul (Hàn Quốc), tháng 4/2024. Ảnh: Yonhap.

Dù vậy, sự sôi động của thị trường sản phẩm văn học không đồng nghĩa người Hàn Quốc đều đọc sách nhiều hơn. Theo khảo sát quốc gia công bố tháng 3/2026, tỷ lệ đọc sách của người trưởng thành chỉ đạt 38,5%. Riêng nhóm 19-29 tuổi đạt 75,3%, cao nhất trong các nhóm tuổi.

Dữ liệu từ nền tảng bán sách Yes24 cũng cho thấy lượng sách văn học được khách hàng tuổi thiếu niên và ngoài 20 lựa chọn tăng 13,6% trong quý I/2026 so với cùng kỳ. Những tác phẩm văn học kinh điển, tiểu thuyết và thơ tiếp tục được người trẻ quan tâm.

Theo Korea Herald, việc các sản phẩm lưu niệm gắn với văn học trở nên phổ biến cũng đặt ra câu hỏi liệu người trẻ có thực sự quan tâm đến nội dung sách. Một số nhà xuất bản độc lập lo ngại hội sách đang chú trọng bán đồ lưu niệm hơn là giới thiệu tác phẩm.

Hàng trăm người đọc sách, thư giãn tại thư viện ngoài trời bên suối Cheonggyecheon ở Seoul (Hàn Quốc). Ảnh: Chính quyền Seoul.

Thư viện đẹp hút khách đến check-in, nghỉ ngơi

Không chỉ sách, những không gian đọc tại Hàn Quốc cũng đang trở thành điểm đến hấp dẫn. Thay vì hình ảnh phòng đọc khép kín, nhiều thư viện được thiết kế như những công trình văn hóa, kết hợp kiến trúc, thiên nhiên và nghệ thuật. Khách tìm đến bên cạnh đọc sách còn để tham quan, chụp ảnh và thư giãn.

Tại Seoul, thư viện ngoài trời là một trong những mô hình nổi bật. Quảng trường Gwanghwamun, quảng trường Seoul và khu vực suối Cheonggyecheon được bố trí giá sách, ghế lười và những góc đọc thoải mái. Người dân và du khách có thể chọn một cuốn sách, ngồi giữa không gian xanh, ngắm cảnh thành phố hoặc tham gia các hoạt động văn hóa.

Khi trời tối, một số địa điểm tổ chức biểu diễn âm nhạc và chiếu phim. Việc đọc sách nhờ đó trở thành một hoạt động giải trí ngoài trời, thay vì chỉ diễn ra trong không gian yên tĩnh của thư viện.

Nhiều người trẻ Hàn Quốc coi việc đọc sách ngoài trời là một xu hướng sành điệu trong thời đại công nghệ số. Ảnh: Chính quyền Seoul.

Thành phố cũng phát triển tour tham quan thư viện dành cho khách quốc tế, kết nối các điểm đọc nổi tiếng với hoạt động thủ công, nghe sách nói và trải nghiệm văn hóa. Sách vì thế trở thành một phần trong hành trình khám phá Seoul, bên cạnh những điểm tham quan quen thuộc.

Ngoài các không gian ngoài trời, nhiều thư viện còn gây ấn tượng nhờ kiến trúc độc đáo.

Tại khu phố Seochon, gần cung điện Gyeongbokgung, Thư viện Văn học Cheongun được xây dựng theo phong cách hanok, tức nhà truyền thống Hàn Quốc. Khách có thể đọc thơ, tiểu thuyết và tản văn bên tiếng thác nước, trong không gian yên tĩnh giữa lòng thủ đô.

Gần khu Bukchon, Thư viện công viên Samcheong lại mang đến trải nghiệm đọc giữa thiên nhiên. Công trình vốn là một quầy bán hàng trong công viên, sau đó được cải tạo thành thư viện. Khách có thể kết hợp đọc sách với đi dạo, tận hưởng cảnh quan và tạm rời xa nhịp sống đô thị.

Trong khi đó, Thư viện Nghệ thuật Uijeongbu kết hợp sách với hội họa. Không gian này vừa phục vụ việc đọc, vừa đóng vai trò phòng trưng bày, tạo cơ hội để công chúng tiếp cận các tác phẩm nghệ thuật.