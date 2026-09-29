Hà Nội xử lý hơn 8.000 vụ vi phạm, truy thu hơn 1.844 tỷ đồng tiền thuế

Hàng lậu, hàng giả vẫn tìm đường vào thị trường

Theo Ban Chỉ đạo 389 thành phố Hà Nội, trong tháng 9/2026, thị trường hàng hóa trên địa bàn cơ bản ổn định, nguồn cung các mặt hàng thiết yếu được bảo đảm. Tuy nhiên, hoạt động buôn bán, vận chuyển hàng nhập lậu, hàng cấm; sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và gian lận thương mại vẫn diễn biến phức tạp.

Thời điểm Tết Trung thu cũng là lúc nhu cầu đối với bánh Trung thu, bánh kẹo, nguyên liệu sản xuất thực phẩm và đồ chơi trẻ em tăng cao. Đây là những nhóm hàng được lực lượng chức năng Hà Nội tập trung kiểm tra, nhất là về nguồn gốc, xuất xứ, hóa đơn, chứng từ và các điều kiện lưu thông trên thị trường.

Qua đợt cao điểm kiểm tra thị trường dịp Trung thu, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội đã phát hiện, xử lý hơn 10.680 sản phẩm bánh Trung thu, bánh kẹo các loại là hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Các lực lượng chức năng của Hà Nội đang kiểm tra hàng hoá vi phạm

Cùng với nhóm thực phẩm, đồ chơi trẻ em cũng phát sinh nhiều vi phạm. Lực lượng chức năng đã phát hiện hơn 1.450 sản phẩm không có nhãn hàng hóa, chứng nhận và công bố hợp quy theo quy định, đồng thời không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc.

Ở nhóm hàng bị kiểm soát chặt về nguồn gốc và điều kiện kinh doanh, thuốc lá nhập lậu cũng tiếp tục được phát hiện. Đội Quản lý thị trường số 6, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội phối hợp với Công an phường Từ Liêm kiểm tra Công ty TNHH D Mart Việt Nam, phát hiện doanh nghiệp này đang buôn bán thuốc lá điếu do nước ngoài sản xuất. Lực lượng chức năng đã thu giữ 2.600 bao thuốc lá điếu nhập lậu để xử lý theo quy định.

Các vụ việc được phát hiện cho thấy hàng hóa vi phạm vẫn xuất hiện tại nhiều nhóm hàng trên thị trường Hà Nội, từ thực phẩm, đồ chơi phục vụ nhu cầu theo mùa vụ đến thuốc lá thuộc diện quản lý chặt. Hoạt động kinh doanh trên môi trường thương mại điện tử cũng tiếp tục được lực lượng chức năng chú ý, do hàng hóa có thể được quảng bá, giới thiệu và tiêu thụ trực tuyến trước khi được kiểm tra tại cơ sở kinh doanh.

Trong tháng 9/2026, các lực lượng chức năng thuộc Ban Chỉ đạo 389 thành phố Hà Nội đã kiểm tra 8.245 vụ, xử lý 8.085 vụ vi phạm. Trong đó, 236 vụ liên quan đến hàng cấm, hàng nhập lậu; 269 vụ hàng giả và 7.580 vụ gian lận thương mại, gian lận thuế cùng các hành vi vi phạm khác.

Nhóm gian lận thương mại, gian lận thuế và các hành vi vi phạm khác chiếm phần lớn số vụ được xử lý. Các vụ việc thuộc nhóm này được lực lượng chức năng kiểm tra trên nhiều nội dung, từ hàng hóa, hóa đơn, chứng từ, nguồn gốc xuất xứ đến hoạt động kinh doanh và việc thực hiện nghĩa vụ thuế.

Tổng số tiền thu nộp ngân sách Nhà nước trong tháng đạt hơn 2.411 tỷ đồng. Trong đó, tiền phạt hành chính hơn 567 tỷ đồng, tiền truy thu thuế hơn 1.844 tỷ đồng và tiền bán hàng hơn 354 triệu đồng. Bên cạnh xử lý hành chính, những vụ việc có dấu hiệu tội phạm được chuyển sang xử lý hình sự. Trong tháng 9/2026, cơ quan chức năng đã khởi tố 14 vụ với 37 bị can.

Cùng thời gian này, Ban Chỉ đạo 389 thành phố Hà Nội tiếp tục chỉ đạo các lực lượng chức năng triển khai công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, tập trung vào các tuyến, địa bàn và nhóm hàng có nguy cơ phát sinh vi phạm.

Các mặt hàng liên quan trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng như dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền cũng được tăng cường kiểm tra. Lực lượng chức năng tập trung vào nguồn gốc, chất lượng, điều kiện lưu thông và việc chấp hành các quy định trong kinh doanh, kịp thời phát hiện và xử lý hàng hóa vi phạm.