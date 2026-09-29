Khởi công Dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi Điện Kính Thiên

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công Dự án đầu tư Bảo quản, tu bổ, phục hồi Điện Kính Thiên. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và thực hiện nghi thức khởi công. Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, thành phố Hà Nội; lãnh đạo Bộ VH,TT&DL, Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam cùng đại diện các ban, bộ, ngành, chuyên gia, nhà khoa học trong nước và quốc tế.

Điện Kính Thiên giữ vị trí đặc biệt trong Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long, từng là trung tâm của Cấm thành, nơi các hoàng đế tổ chức những nghi lễ quan trọng và tiến hành các hoạt động chính trị, ngoại giao của nhà nước. Công trình là một trong những biểu tượng quan trọng gắn với lịch sử quốc gia Đại Việt.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu tham quan trưng bày tính xác thực về phục dựng Điện Kính Thiên và không gian Điện Kính Thiên - Ảnh: Bộ VH,TT&DL.

Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội được UNESCO ghi danh Di sản Thế giới năm 2010, với những giá trị nổi bật về lịch sử, văn hóa, khảo cổ và kiến trúc, phản ánh quá trình phát triển liên tục của một trung tâm quyền lực trong hơn một nghìn năm.

Theo ông Vũ Đại Thắng - Chủ tịch UBND TP Hà Nội, bảo tồn di sản là một bộ phận hữu cơ trong chiến lược phát triển Thủ đô. Dự án Điện Kính Thiên là bước triển khai cụ thể nhằm kết nối các giá trị lịch sử với đời sống đương đại, đồng thời góp phần thực hiện tầm nhìn Trục trung tâm Hoàng thành Thăng Long đến năm 2035.

Phối cảnh Điện Kính Thiên.

Dự án được chuẩn bị trên cơ sở khoảng 15 năm nghiên cứu liên ngành về lịch sử, khảo cổ học, kiến trúc, di sản phi vật thể và đối chiếu với các trường hợp trong khu vực. Quá trình nghiên cứu có sự tham gia của các nhà khoa học trong nước, quốc tế và tham vấn chuyên sâu của UNESCO, ICOMOS. Các kết quả này được sử dụng để xây dựng cơ sở khoa học cho phương án phục hồi, với yêu cầu bảo đảm tính xác thực và phù hợp với tổng thể Khu di sản.

Lãnh đạo thành phố Hà Nội yêu cầu chủ đầu tư, đơn vị tư vấn, thi công và giám sát tuân thủ nghiêm hồ sơ được phê duyệt cùng các yêu cầu chuyên môn về bảo tồn. Nếu phát hiện yếu tố khảo cổ mới hoặc vấn đề chưa được làm rõ về khoa học, các đơn vị phải khoanh vùng, chờ ý kiến chuyên gia, không tự ý xử lý và không vì tiến độ mà ảnh hưởng đến giá trị di tích.

Sau khi hoàn thành, không gian Chính điện Kính Thiên được định hướng trở thành một không gian văn hóa - lịch sử, góp phần diễn giải các giá trị di sản thông qua nghiên cứu, giáo dục và thực hành văn hóa phi vật thể cung đình; đồng thời phục vụ tham quan, trải nghiệm và phát triển du lịch văn hóa.

Phối cảnh Điện Kính Thiên.

Phát biểu tại lễ khởi công, Giám đốc Trung tâm Di sản thế giới Lazare Eloundou Assomo đánh giá cao giá trị của Hoàng thành Thăng Long, đặc biệt là sự tiếp nối của khu di sản với tư cách một trung tâm quyền lực chính trị và văn hóa trong gần 13 thế kỷ.

Dự án được triển khai trong thời gian Việt Nam tổ chức Hội nghị Đối thoại châu Á - Thái Bình Dương về Di sản và Tính xác thực, từ ngày 27/9 đến 1/10/2026. Đây cũng là dịp giới thiệu với các chuyên gia quốc tế những kết quả nghiên cứu và cách tiếp cận của Việt Nam trong bảo tồn, phục hồi di sản.