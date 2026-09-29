TP. Hồ Chí Minh: Quy tập thêm 6 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Trong ngày 29/9, các lực lượng tiếp tục tìm kiếm tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng

Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh, trong ngày 29/9, các lực lượng tiếp tục tìm kiếm tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng.

Với 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn được huy động phục vụ công tác đào, vận chuyển đất, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 400m³ đất, đồng thời mở rộng phạm vi tìm kiếm. Qua đó, phát hiện, quy tập thêm 6 bộ hài cốt liệt sĩ.

Lũy kế từ ngày 23/6 đến hết ngày 29/9, các lực lượng đã phát hiện, quy tập 672 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó 299 bộ có di vật. Cụ thể, 639 bộ hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập riêng lẻ và 33 bộ tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí tại Khu A và 6 vị trí tại Khu B.

Các lực lượng tiếp tục tìm kiếm tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng

Hoạt động tìm kiếm tại Công viên Lê Thị Riêng được triển khai trên cơ sở kết luận của Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tại hội thảo xác minh thông tin về mộ tập thể liệt sĩ ở khu vực Nghĩa trang Đô Thành - Chí Hòa, nay thuộc Công viên Lê Thị Riêng.

Qua đối chiếu tư liệu lịch sử và lời kể của nhân chứng, Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh nhận định khu vực này có thể là nơi an táng hàng trăm liệt sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968.

Do phạm vi tìm kiếm rộng, địa hình đã thay đổi qua nhiều thập kỷ, công tác đào tìm được triển khai thận trọng, kết hợp phương tiện cơ giới với kiểm tra thực địa nhằm hạn chế bỏ sót dấu tích, di vật và các vị trí nghi có hài cốt liệt sĩ.

Trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 400m³ đất

Trước đó, Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình phối hợp tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh, Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn nhấn mạnh, tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ có ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc. Với những người trực tiếp tham gia, đây còn là trách nhiệm, tình cảm dành cho đồng đội đã hy sinh, góp phần thực hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

Từ ngày 23/6 - 29/9, các lực lượng đã phát hiện, quy tập 672 bộ hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng

“Mỗi hài cốt liệt sĩ được tìm thấy, mỗi thông tin được xác minh, mỗi di vật được phát hiện là thêm một phần ký ức về những người con đã hy sinh tuổi xuân, máu xương cho độc lập, tự do của Tổ quốc được trở về với gia đình, quê hương và đồng đội”, Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn chia sẻ.

Theo lãnh đạo Bộ Tư lệnh thành phố, phía sau những cán bộ, chiến sĩ trực tiếp bám hiện trường là sự sẻ chia, động viên của gia đình. Hậu phương đảm đương công việc thường nhật, tạo điều kiện để quân nhân yên tâm thực hiện nhiệm vụ kéo dài, đòi hỏi nhiều công sức.