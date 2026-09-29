Diện mạo tuổi 'hay ăn chóng lớn' của 3 con nhà Khánh Thi - Phan Hiển

Các bé nhà Khánh Thi - Phan Hiển luôn khiến khán giả yêu mến bởi tài năng lẫn vẻ ngoài siêu đáng yêu.

Đầu tiên là bé Kubi - con trai đầu lòng của Khánh Thi và Phan Hiển. Cậu bé sinh năm 2015 và từ nhỏ đã được bố mẹ cho làm quen với môi trường dancesport. Kubi sớm bộc lộ khả năng cảm thụ âm nhạc và sự tự tin trước đám đông. Khoảng 2 tuổi, cậu bé bắt đầu có hứng thú với dancesport, sau đó được bố mẹ tạo điều kiện để tập luyện bài bản hơn. Năm 2019, khi mới 4 tuổi, Kubi từng giành huy chương bạc tại một giải khiêu vũ thể thao ở Đà Lạt. Sau đó, cậu tiếp tục tham gia nhiều giải đấu trong nước và quốc tế.

Ở tuổi 11, Kubi đã có sự thay đổi rõ rệt về ngoại hình. Khánh Thi từng chia sẻ con trai đạt khoảng 1,62 m và đã vượt chiều cao của mẹ, xấp xỉ bố Phan Hiển. Nữ kiện tướng cũng nhận xét Kubi ngày càng giống bố từ vóc dáng, gương mặt đến thần thái. Không chỉ lớn nhanh, Kubi còn được bố mẹ định hướng theo con đường thi đấu dancesport chuyên nghiệp. So với hai em, cậu là người thể hiện rõ nhất sự hứng thú với bộ môn mà bố mẹ đã dành phần lớn sự nghiệp để theo đuổi. Theo chia sẻ của Khánh Thi, cả ba con đều có năng khiếu nhất định với dancesport nhưng Kubi là người yêu thích và muốn tập luyện nghiêm túc hơn.

Trong những hình ảnh gia đình được chia sẻ gần đây, Kubi cũng ngày càng ra dáng anh cả. Cậu bé thường xuất hiện bên bố mẹ và hai em, đôi khi còn tham gia các hoạt động biểu diễn cùng gia đình.

Nếu Kubi khá nổi bật với dancesport thì Anna lại có màu sắc khác. Con gái thứ hai của Khánh Thi và Phan Hiển hiện 8 tuổi.

Anna từng được bố mẹ cho tiếp xúc với dancesport từ nhỏ, song không quá mặn mà với việc theo đuổi bộ môn này chuyên nghiệp như anh trai. Vợ chồng Khánh Thi vì thế không đặt áp lực để con phải đi theo con đường của bố mẹ.

Sự khác biệt về tính cách giữa các con cũng được Phan Hiển nhắc tới khi nói về Lisa. Theo nam kiện tướng, ở cùng độ tuổi, Lisa hiện khá dạn dĩ và cởi mở, trong khi Anna có phần kín đáo hơn.

Bé út nhà Khánh Thi là Lisa, cô bé sinh tháng 9/2023 và vừa đón sinh nhật 3 tuổi vào ngày 9/9/2026.Ngay từ khi còn nhỏ, Lisa đã thường xuyên xuất hiện trên trang cá nhân của bố mẹ. Khánh Thi gọi con gái út bằng biệt danh "em bé bánh bao" bởi gương mặt tròn trịa, má phúng phính. Trong những bộ ảnh gần đây, cô bé gây chú ý với vẻ ngoài đáng yêu cùng những biểu cảm tự nhiên, tinh nghịch.

Ở tuổi lên 3, Lisa cũng bắt đầu làm quen với môi trường nghệ thuật của gia đình. Theo Phan Hiển, khoảng hai tháng qua, cô bé được học luân phiên ballet, hiphop, dancesport và catwalk tại trung tâm nghệ thuật của bố mẹ.

Tuy nhiên, vợ chồng anh không đặt nặng chuyện đào tạo chuyên sâu mà chủ yếu muốn con được vận động, làm quen với âm nhạc và trải nghiệm nhiều hoạt động.

Khánh Thi sinh năm 1982, là kiện tướng dancesport, biên đạo múa và huấn luyện viên nổi tiếng của Việt Nam. Cô được xem là một trong những người có công lớn đưa dancesport trở nên phổ biến tại Việt Nam. Một số dấu ấn nổi bật của Khánh Thi: Nhiều lần vô địch quốc gia và đại diện Việt Nam thi đấu quốc tế ở bộ môn dancesport. Thành lập trung tâm đào tạo dancesport, huấn luyện nhiều vận động viên thành tích cao. Tham gia làm giám khảo, huấn luyện viên trong các chương trình truyền hình như Bước Nhảy Hoàn Vũ và So You Think You Can Dance.