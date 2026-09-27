Trung thu đặc biệt

Càng gần Tết Trung thu, tiếng trống múa lân càng rộn rã. Mỗi đêm lắng nghe nhịp trống rộn ràng từ xa vọng lại, em T. N. B. N. (8 tuổi), ở phường Nam Đông Hà, cùng các bệnh nhi đang điều trị tại Khoa Nhi, Bệnh viện đa khoa tỉnh vừa tỏ ra thích thú, vừa không giấu được tiếc nuối.

Bởi năm nay, các em không thể rước đèn, phá cỗ dưới ánh trăng như bạn bè đồng trang lứa vì điều kiện sức khỏe. Những mong ước giản dị ấy tưởng chừng phải khép lại thì các em lại vỡ òa niềm vui khi được đón Tết Trung thu theo một cách đặc biệt.

Tại sảnh tầng 4 của Khoa Nhi, chương trình mang tên “Trung thu cho em” do tập thể y, bác sĩ của khoa, Tổ Công tác xã hội (CTXH) và các tổ chức, cá nhân hảo tâm phối hợp thực hiện đã thu hút sự tham gia của đông đảo bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh và các bậc phụ huynh.

Ngay trong chương trình, các em nhỏ không chỉ được hòa mình vào không khí múa lân rộn rã, được giao lưu với chú Cuội, chị Hằng mà còn được phá cỗ, nhận quà. Hơn 600 suất quà và 10 triệu đồng tiền mặt hỗ trợ bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn đã được trao đi trong ánh mắt thích thú của con trẻ và sự xúc động của những người làm cha, làm mẹ.

Thành viên Tổ Công tác xã hội, Bệnh viện đa khoa tỉnh và cá nhân hảo tâm trao quà Trung thu cho bệnh nhi - Ảnh: N.P

Cầm trên tay quả bóng nhiều màu sắc cùng bánh kẹo, B. N. vui lắm. Chị Trần Thị Thúy Hằng, mẹ của bệnh nhi B. N., chia sẻ: “Con tôi mắc hội chứng thận hư nên vào điều trị tại bệnh viện từ nhiều ngày trước. Trung thu năm nay tưởng sẽ rất buồn vì đang phải điều trị bệnh nhưng may mắn là cháu và các bệnh nhân nhi đang điều trị tại đây nhận được sự quan tâm đặc biệt của các bác sĩ, nhân viên y tế của bệnh viện và những tấm lòng hảo tâm.

Nhờ vậy, các cháu đã đón Tết Trung thu trọn vẹn như những đứa trẻ khác. Trung thu đáng nhớ này sẽ là liều thuốc tinh thần, động viên các bệnh nhi đang điều trị tại đây mau lành bệnh, sớm về nhà”. Không chỉ mẹ con chị Hằng, niềm vui còn lan tỏa khắp các khoa, phòng, nỗi đau bệnh tật vì thế mà phần nào cũng được vơi bớt.

Được biết, tại Khoa Nhi, Bệnh viện đa khoa tỉnh hiện có 115 bệnh nhi đang được điều trị. Cùng với nỗ lực chuyên môn giúp các em sớm bình phục, công tác chăm lo đời sống tinh thần cho bệnh nhi luôn được tập thể y, bác sĩ nơi đây đặt lên hàng đầu.

Trao đổi với phóng viên, bác sĩ CK II Trần Vĩnh Hoàng, Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện đa khoa tỉnh cho biết: “Việc phải nằm viện đúng dịp đặc biệt khiến trẻ dễ có tâm lý hụt hẫng. Vì vậy, vào các dịp như 1/6 hay Tết Trung thu, khoa luôn phối hợp chặt chẽ với Tổ CTXH để kết nối các nguồn lực chăm lo cho các cháu. Những món quà nhỏ là lời động viên kịp thời, giúp các cháu vơi đi nỗi sợ bệnh tật và cảm nhận được sự ấm áp như ở chính ngôi nhà của mình. Nhìn thấy trẻ tươi cười, hăng hái hợp tác điều trị, đó chính là động lực để chúng tôi cố gắng hơn mỗi ngày”.

Trên thực tế, hoạt động mang Tết Trung thu đến với các bệnh nhi không phải là sự kiện đơn lẻ, mà là một hành trình bền bỉ được Tổ CTXH phối hợp cùng Khoa Nhi duy trì qua nhiều mùa trăng. Đáng quý hơn, hành trình ấy chưa bao giờ đơn độc khi luôn có sự chung tay của những tổ chức, cá nhân hảo tâm, trong đó có rất nhiều người đã gắn bó, đồng hành với bệnh viện suốt nhiều năm qua để duy trì ngọn lửa yêu thương cho con trẻ.

Từ “Trung thu yêu thương” (năm 2023), “Tết Trung thu-Tết sẻ chia” (năm 2024) cho đến “Vui hội trăng rằm” (năm 2025), hàng nghìn chiếc đèn lồng cùng những phần bánh kẹo đã được gửi trao, thắp sáng niềm vui cho các em nhỏ.

Không chỉ tổ chức đêm phá cỗ tập trung, đại diện Ban Giám đốc bệnh viện cùng Tổ CTXH còn mang quà đến tận từng giường bệnh cho những bệnh nhi nặng không thể di chuyển để phần nào bù đắp những thiệt thòi cho các em.

Để có được những đêm hội trọn vẹn như thế, phía sau đó là những ngày ngược xuôi “gõ cửa” các nhà hảo tâm của các thành viên Tổ CTXH. Không chỉ chăm lo cho các em một đêm phá cỗ, những chiếc “cầu nối” nhân văn này còn miệt mài vận động từng suất ăn miễn phí mỗi ngày, san sẻ bớt gánh nặng kinh tế đang đè nặng lên vai những gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Chị Lê Thị Phương Thảo, Tổ CTXH thuộc Phòng Điều dưỡng, Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị, trải lòng: “Thông qua những hoạt động ý nghĩa này, chúng tôi mong muốn ánh đèn ông sao lung linh và tiếng trống múa lân rộn ràng sẽ mang đến nụ cười hồn nhiên cho các bệnh nhi nơi phòng bệnh. Đồng thời, tiếp thêm nghị lực cho các bậc phụ huynh trên hành trình cùng con em điều trị. Chúng tôi muốn khẳng định rằng, Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị không chỉ là nơi chăm sóc, điều trị bằng các kỹ thuật y khoa hiện đại, mà còn là một môi trường y tế nhân văn, nơi người bệnh luôn được quan tâm toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần”.

Đêm hội Trung thu khép lại, nhưng ánh sáng lấp lánh từ những chiếc đèn lồng cùng tiếng cười trong trẻo vẫn còn vang vọng nơi hành lang bệnh viện. Một mùa phá cỗ thật đặc biệt tại bệnh viện sẽ là ký ức đẹp đồng hành với các em trên hành trình chiến thắng bệnh tật để sớm trở về gia đình.