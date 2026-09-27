Cùng Mỹ Tâm và Mai Tài Phến về quê, đi đâu để vừa ăn ngon vừa khám phá cảnh đẹp?

Từ lâu, Mỹ Tâm và Mai Tài Phến đã được biết đến như một cặp đôi ăn ý của showbiz Việt. Cả hai từng nhiều lần đồng hành trong các dự án nghệ thuật, khiến mỗi lần xuất hiện chung đều nhận được sự quan tâm của khán giả.

Nếu có dịp cùng khám phá quê hương của nhau, hành trình từ Đà Nẵng đến Cà Mau sẽ mang đến những trải nghiệm rất khác biệt, từ biển xanh, núi non đến sông nước miền Tây và những món ăn đặc trưng.

Mỹ Tâm và Mai Tài Phến.

Mỹ Tâm quê ở Đà Nẵng, trong khi Mai Tài Phến có quê ở Cà Mau. Vì thế, một hành trình kết nối hai quê hương này có thể trở thành chuyến khám phá thú vị, từ miền biển miền Trung đến vùng đất cực Nam của Tổ quốc.

Bắt đầu từ Đà Nẵng, khám phá quê hương Mỹ Tâm

Đà Nẵng là điểm khởi đầu phù hợp cho hành trình. Thành phố không chỉ nổi tiếng với những bãi biển đẹp mà còn sở hữu nhiều thắng cảnh đặc trưng như bán đảo Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn hay khu vực ven sông Hàn.

Cảnh đẹp ở ven khu vực sông Hàn. Ảnh: Sưu tầm

Nếu muốn tìm một nơi vừa có cảnh đẹp vừa dễ kết hợp ăn uống, du khách có thể dành buổi sáng khám phá biển Mỹ Khê, sau đó di chuyển vào trung tâm thành phố để thưởng thức những món ăn quen thuộc của Đà Nẵng.

Bãi biển Mỹ Khê trong xanh. Ảnh: Sưu tầm

Mì Quảng, bánh tráng cuốn thịt heo, bún chả cá hay các loại bánh miền Trung đều là những lựa chọn đáng thử. Mỗi món có cách chế biến riêng nhưng đều mang đặc trưng đậm đà của ẩm thực miền Trung.

Bánh tráng cuốn thịt heo. Ảnh: Sưu tầm

Bún chả cá. Ảnh: Sưu tầm

Mì Quảng. Ảnh: Sưu tầm

Sau khi thưởng thức đặc sản, hành trình có thể tiếp tục đến bán đảo Sơn Trà. Cách trung tâm Đà Nẵng không quá xa, nơi đây mang đến một không gian xanh với núi, rừng và biển nằm cạnh nhau.

Cảnh đẹp ở bán đảo Sơn Trà. Ảnh: Sưu tầm

Nếu thích khám phá thiên nhiên, du khách có thể dành thời gian chạy xe trên những cung đường ven bán đảo, dừng lại ngắm biển hoặc tìm những góc yên tĩnh để cảm nhận một Đà Nẵng khác với hình ảnh đô thị sôi động.

Từ quê Mỹ Tâm đến quê Mai Tài Phến: Xuôi về Đất Mũi, khám phá vùng đất cực Nam

Rời Đà Nẵng, hành trình tiếp tục về phương Nam để đến Cà Mau – quê hương Mai Tài Phến. Nếu Đà Nẵng gây ấn tượng bởi biển và núi, Cà Mau lại có vẻ đẹp đặc trưng của miền sông nước.

Cảnh đẹp sông nước Cà Mau. Ảnh: Sưu tầm

Đến đây, du khách có thể thử những món ăn nổi tiếng như cua Cà Mau, ba khía, cá thòi lòi hay các món chế biến từ tôm, cá vùng sông nước.

Điểm thú vị của ẩm thực Cà Mau nằm ở nguyên liệu gắn với môi trường tự nhiên. Nhiều món ăn không quá cầu kỳ nhưng mang hương vị rất riêng, khó tìm thấy ở những vùng khác.

Cà Mau có nhiều món ngon đặc sắc. Ảnh: Sưu tầm

Sau khi thưởng thức đặc sản, Đất Mũi là điểm đến đáng để dành thời gian khám phá. Đây là nơi du khách có thể cảm nhận rõ nét đặc trưng thiên nhiên của Cà Mau với rừng ngập mặn, sông nước và những vùng bãi bồi.

Cảnh quê ở Cà Mau. Ảnh: báo Cà Mau

Một chuyến đi đến Đất Mũi không chỉ đơn thuần là check-in tại điểm cực Nam mà còn là dịp tìm hiểu thêm về hệ sinh thái rừng ngập mặn và cuộc sống của người dân địa phương.

Ngồi thuyền ngắm vẻ đẹp của Cà Mau. Ảnh: báo Lao Động

Nếu Đà Nẵng mang đến cảm giác khoáng đạt của biển miền Trung thì Đất Mũi lại tạo ấn tượng bằng không gian rộng lớn, xanh mướt và đậm chất sông nước. Với những người yêu du lịch, việc kết hợp hai điểm đến này trong một hành trình cũng là cách thú vị để khám phá sự khác biệt về cảnh quan và ẩm thực giữa hai miền.