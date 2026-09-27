Vở opera 'Tosca' lần đầu tiên công diễn tại Việt Nam

Tồn tại hơn một thế kỷ trên các sân khấu nghệ thuật lớn nhất thế giới, "Tosca" được đánh giá là một trong những kiệt tác xuất sắc và kịch tính nhất của opera toàn cầu.

Việc đưa tác phẩm đồ sộ này cập bến Việt Nam đánh dấu một cột mốc nghệ thuật đặc biệt của Nhà hát Nhạc, Vũ kịch Việt Nam (VNOB), khẳng định sự phát triển vượt bậc của nghệ thuật hàn lâm trong nước, nhằm mang đến cho công chúng cơ hội thưởng thức đỉnh cao nghệ thuật thế giới ngay tại thủ đô.

Buổi công diễn ngày 26/9 tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội

Phiên bản dàn dựng lần này đánh dấu sự hợp tác đặc biệt giữa VNOB và đạo diễn Jeong Ae Ree - một gương mặt uy tín quốc tế, hiện là Giám đốc Sáng tạo của New Opera Singapore.

Xuyên suốt tác phẩm, khán giả sẽ được dẫn dắt qua những xung đột tâm lý mãnh liệt: từ tình yêu cuồng nhiệt, sự dũng cảm và lòng trung thành kiên định giữa nàng ca sĩ Tosca và chàng họa sĩ Cavaradossi, đến góc tối tàn bạo của sự ghen tuông, dục vọng và tha hóa từ Scarpia.

Những giai điệu kinh điển bất hủ như "Vissi d’arte" (lời tự vấn cay đắng của Tosca) hay "E lucevan le stelle" (khúc hát từ biệt sâu lắng của Cavaradossi) sẽ khắc họa trọn vẹn thông điệp: tình yêu và phẩm giá con người là sức mạnh bền bỉ nhất trước cái ác và bi kịch.

Đề cập tới quyết định đưa kiệt tác này lên sân khấu Việt Nam, NSƯT Phan Mạnh Đức - Giám đốc Nhà hát Nhạc, Vũ kịch Việt Nam - Chỉ đạo nghệ thuật - chia sẻ: "Việc đưa kiệt tác kinh điển 'Tosca' lần đầu tiên lên sân khấu Việt Nam là sự ấp ủ, mong muốn nhiều năm của Ban lãnh đạo Nhà hát. 'Tosca' là một tác phẩm đòi hỏi rất lớn về quy mô dàn dựng, kỹ thuật thanh nhạc và biểu diễn. Tuy nhiên, với quyết tâm mang các sản phẩm nghệ thuật đỉnh cao của thế giới đến cho khán giả trong nước, VNOB đã chuẩn bị kỹ lưỡng để mang đến một đêm diễn sang trọng, đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật xứng tầm của công chúng".

Vở opera "Tosca" tiếp tục được công diễn vào ngày 27/9 tại Nhà hát Hồ Gươm

Chị Đào Thu (Hà Nội) lần đầu tiên xem opera chia sẻ: "Sau khi xem ‘Tosca’, mình nghĩ opera không hẳn khó tiếp cận như mình từng tưởng. Khi câu chuyện, âm nhạc và diễn xuất được kết hợp tốt, tôi vẫn có thể cảm nhận được cảm xúc dù không phải là người thường xuyên xem opera. Tôi mong sẽ có thêm nhiều tác phẩm kinh điển như thế này được đưa đến gần hơn với công chúng Việt Nam".

Đông đảo khán giả đón xem vở opera "Tosca"

Chương trình quy tụ dàn nghệ sĩ opera đỉnh cao và ekip sáng tạo chuyên nghiệp. Vở diễn được nhạc trưởng tài năng Đồng Quang Vinh chỉ huy Dàn nhạc Giao hưởng VNOB thể hiện phần âm nhạc phức hợp đầy nội lực của Puccini. Đóng góp vào thành công của vở diễn là sự tham gia của các giọng ca opera hàng đầu Việt Nam như Tố Loan, Hương Diệp, Thanh Bình,Trường Linh, Khắc Hoà... cùng tập thể nghệ sĩ VNOB, Dàn hợp xướng quốc tế Hanoi Voices, Hợp xướng trẻ em…

Trailer vở opera "Tosca"