Chiêm ngưỡng kho cổ vật hàng nghìn năm tuổi ở Quảng Trị
Những cổ vật mang dấu ấn của các nền văn hóa hàng nghìn năm tuổi đang được lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh Quảng Trị. Qua từng hiện vật, những câu chuyện về lịch sử, văn hóa của vùng đất này được tái hiện sinh động.
Bảo tàng tỉnh Quảng Trị hiện lưu giữ, bảo quản và phát huy giá trị hơn 45.000 hiện vật. Không chỉ là nguồn tư liệu lịch sử phong phú, nơi đây còn là điểm đến văn hóa, thu hút hàng nghìn lượt du khách và người dân địa phương đến tham quan, tìm hiểu mỗi năm.
Trong lòng kho tàng đồ sộ ấy, có những cổ vật tiêu biểu với niên đại lên đến hàng nghìn năm mang đậm dấu ấn văn hóa và phản chiếu những bước thăng trầm lịch sử qua từng thời kỳ của vùng đất này.
Trao đổi với PV Người Đưa Tin, chị Trần Nữ Hoàng Chinh, thuyết minh viên tại Bảo tàng tỉnh Quảng Trị, cho biết: “Từ năm 1926, các nhà khảo cổ học người Pháp đã bắt đầu tiến hành khai quật tại khu vực này. Tại các hang động ở vùng núi Tuyên Hóa, nhiều di chỉ khảo cổ thuộc văn hóa Hòa Bình thời tiền sử đã được phát hiện”.
Theo tiến trình phát triển, các tộc người cổ bắt đầu cuộc di cư lớn từ vùng miền núi hiểm trở về định cư tại vùng đồng bằng. Tại vùng đất mới, họ đã tạo dựng nên một nền văn hóa mới gọi là văn hóa Bàu Tró.
Bước chuyển mình mạnh mẽ nhất trong tiến trình lịch sử chính là sự kế thừa và phát triển từ văn hóa Bàu Tró lên một tầm cao mới: Văn hóa Đông Sơn. Đây là giai đoạn đánh dấu sự khép lại của thời kỳ đồ đá để bước vào thời kỳ hoàng kim của đồ đồng.
Sự thay thế của công cụ bằng đồng đã tạo nên một cuộc cách mạng thực sự trong đời sống sản xuất và tổ chức xã hội của người Việt cổ.
"Sự tiến bộ vượt bậc này được thể hiện rõ nét qua tất cả các vật dụng, từ công cụ lao động sinh hoạt thường ngày cho đến các đồ nghệ táng (đồ an táng). Đặc biệt nhất phải kể đến sự xuất hiện của trống đồng Đông Sơn," chị Trần Nữ Hoàng Chinh giới thiệu.
Trong không gian trưng bày trang trọng, những chiếc trống đồng luôn là tâm điểm thu hút mọi ánh nhìn. Không chỉ là một nhạc khí, trống đồng Đông Sơn là biểu tượng tối cao cho sức mạnh, quyền lực của người thủ lĩnh và là sợi dây gắn kết linh thiêng của cả cộng đồng.
Một trong những niềm tự hào của kho cổ vật nơi đây là chiếc trống đồng Đông Sơn được phát hiện tại thôn Phù Lưu, xã Quảng Lưu, huyện Quảng Trạch (cũ). Hiện vật này là minh chứng rõ nét cho thấy mối liên kết văn hóa chặt chẽ và dòng chảy lịch sử liên tục, không đứt gãy của cư dân khu vực qua hàng thiên niên kỷ.
Đến với Bảo tàng tỉnh Quảng Trị, lật giở từng trang sử qua những hiện vật nhuốm màu thời gian, người xem không chỉ được thỏa mãn trí tò mò, mà còn khơi dậy lòng tự hào về một nền văn hóa bản địa rực rỡ và trường tồn cùng thời gian.
Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/chiem-nguong-kho-co-vat-hang-nghin-nam-tuoi-o-quang-tri-204260926155105281.htm