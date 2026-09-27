Sắc xanh Bản Phường trên hành trình khám phá Công viên địa chất

Từ trung tâm xã Thành Công, con đường vào Bản Phường men theo triền núi, đi qua những bản làng nằm giữa màu xanh của núi rừng. Càng đến gần, những thân trúc sào hiện ra nối tiếp nhau trên diện tích hơn 30 ha. Trúc mọc thành từng tầng, thân cao, tán lá đan xen tạo thành những vòm xanh. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá, gió đưa âm thanh xào xạc, giữa không gian ấy, du khách dễ dàng cảm nhận sự khác biệt so với các điểm tham quan đông đúc, ồn ào.

Rừng trúc Bản Phường tạo điểm nhấn xanh trên tuyến du lịch phía Tây.

Ẩn sau vẻ đẹp bình dị ấy là một không gian đã gắn bó với đời sống cộng đồng qua nhiều thế hệ. Với người dân Bản Phường, trúc sào không chỉ hiện diện trên những sườn đồi mà còn gắn với sinh kế và đời sống thường ngày. Thân cây được khai thác làm nguyên liệu phục vụ sản xuất, sinh hoạt, măng trúc là sản vật theo mùa, góp phần tăng thêm thu nhập. Từ những cây trúc quen thuộc, người dân còn khéo léo tạo ra rổ, rế, đũa, que xiên và nhiều vật dụng phục vụ đời sống.

Bà Chu Thị Ún, xóm Bản Phường, xã Thành Công cho biết: Rừng trúc có từ lâu đời, gắn với cuộc sống của người dân qua nhiều thế hệ. Trước đây, trúc mọc tự nhiên trên các sườn đồi, sau đó bà con giữ lại, chăm sóc và trồng thêm ở những khu đất phù hợp. Đến mùa, người dân khai thác những cây đủ tuổi để làm vật dụng, măng trúc cũng được thu hái để sử dụng và bán. Nhờ vậy, trúc vừa mang lại nguồn thu, vừa góp phần giữ đất, hạn chế xói mòn ở những khu vực có địa hình dốc. Người dân chúng tôi đã quen với việc chăm sóc, khai thác theo từng mùa nên luôn có ý thức giữ lại những cây non, không khai thác quá mức. Bây giờ, khi nơi đây được quan tâm phát triển du lịch, bà con càng mong muốn giữ cảnh quan sạch đẹp để du khách đến tham quan.

Khi du lịch phát triển, rừng trúc Bản Phường được nhìn nhận thêm ở giá trị cảnh quan và trải nghiệm. Năm 2021, địa phương lựa chọn khu vực rộng hơn 30 ha để xây dựng điểm ngắm cảnh, trải nghiệm vườn trúc sào, từng bước đưa nơi đây vào khai thác du lịch gắn với tuyến phía Tây “Khám phá Phja Oắc - Vùng núi của những đổi thay”. Việc khai thác du lịch hướng đến giữ nguyên nét tự nhiên, đồng thời mở rộng trải nghiệm cho du khách qua các hoạt động tản bộ, ngắm cảnh, tìm hiểu cách trồng, chăm sóc, thu hái măng và chế tác sản phẩm từ trúc. Đây cũng là cách phát huy giá trị cảnh quan gắn với đời sống cộng đồng, phù hợp định hướng phát triển du lịch tại Công viên địa chất Toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng.

Từ những giá trị sẵn có, Bản Phường tạo thêm một điểm dừng mang sắc thái riêng trên tuyến phía Tây. Không chạy theo các hoạt động tham quan dày đặc, nơi đây hướng đến những trải nghiệm nhẹ nhàng, giúp du khách có thời gian khám phá cảnh quan và cảm nhận mối gắn kết giữa con người với thiên nhiên.

Chị Nguyễn Thu Hoài, du khách đến từ tỉnh Ninh Bình cho biết: Trước khi đến Cao Bằng, tôi tìm hiểu các tuyến tham quan để lựa chọn lịch trình phù hợp và quyết định khám phá tuyến phía Tây. Rừng trúc Bản Phường là một điểm dừng để lại cho tôi nhiều ấn tượng. Không gian ở đây thoáng đãng, yên tĩnh, những hàng trúc cao, xanh tạo cảm giác rất dễ chịu. Tôi thích cách điểm đến vẫn giữ được vẻ tự nhiên, không quá nhiều công trình hay hoạt động đông người. Qua việc tham quan, tìm hiểu về cây trúc và cuộc sống của bà con, tôi cảm nhận rõ hơn sự gắn bó giữa người dân với cảnh quan nơi đây.

Du khách chụp ảnh lưu niệm tại rừng trúc Bản Phường.

Khi ánh nắng dần dịu xuống, những thân trúc in bóng trên lối đi, tán lá chuyển sắc trong sự tĩnh lặng. Rừng trở lại nhịp sống vốn có, tiếp tục cung cấp nguyên liệu, sản vật và không gian cho cộng đồng.

Việc bảo tồn diện tích trúc sào, khai thác gìn giữ và sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên góp phần duy trì những giá trị đã được bồi đắp qua nhiều thế hệ. Đây là cơ sở để Bản Phường phát triển các hoạt động tham quan, trải nghiệm phù hợp, đồng thời tạo thêm điểm nhấn trên tuyến du lịch phía Tây của Công viên địa chất Toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng.