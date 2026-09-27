'Từ tiếng gọi non sông đến mùa Thu Độc lập' qua những bài ca đi cùng năm tháng

Chương trình được truyền hình trực tiếp trên các kênh H1, H2, phát thanh trên sóng FM96 và livestream trên các nền tảng mạng xã hội của Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội.

“Dòng thời gian - Bài ca đi cùng năm tháng” được thực hiện định kỳ, lựa chọn những ca khúc gắn với các dấu mốc lịch sử, ký ức và giá trị văn hóa dân tộc, qua đó đưa những tác phẩm đã đồng hành cùng nhiều thế hệ đến gần hơn với công chúng hôm nay.

Chương trình mang đến những tiết mục âm nhạc gắn liền với những cột mốc cách mạng. Ảnh: Thuỵ Du

Với chủ đề tháng 9, chương trình đưa khán giả trở về những năm tháng đầu của phong trào cách mạng, mùa Thu năm 1945, cuộc kháng chiến trường kỳ và ngày đoàn quân chiến thắng trở về giải phóng Thủ đô.

Mở đầu chương trình, ca khúc “Cùng nhau đi Hồng binh” của nhạc sĩ Đinh Nhu tái hiện khí thế đấu tranh của những năm tháng đầu phong trào cách mạng. Tiếp đó, ca khúc “Lên Đàng” của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước, lời Huỳnh Văn Tiểng, sáng tác năm 1944, vang lên như lời hiệu triệu tuổi trẻ dấn thân vì độc lập, tự do.

Không khí mùa Thu lịch sử năm 1945 được tái hiện qua các ca khúc “Đoàn Vệ quốc quân” của Phan Huỳnh Điểu, “Diệt phát xít” của Nguyễn Đình Thi và “Mười chín tháng Tám” của Xuân Oanh.

Mạch chương trình tiếp tục với những ca khúc viết về thời kỳ kháng chiến như “Nhớ chiến khu”, “Áo mùa đông”, “Sẽ về Thủ đô”, “Du kích Sông Thao”, “Làng tôi”, “Hướng về Hà Nội” và “Qua miền Tây Bắc”. Các tác phẩm khắc họa hình ảnh người chiến sĩ, tình quân dân, tình yêu quê hương và niềm tin vào ngày chiến thắng.

Chương trình có sự tham gia biểu diễn của các giọng ca được yêu mến. Ảnh: Thuỵ Du

Khép lại chương trình là liên khúc “Giải phóng Điện Biên - Tiến về Hà Nội”, tái hiện không khí hân hoan của ngày toàn thắng và niềm vui của quân, dân trong ngày trở về giải phóng Thủ đô.

Tham gia biểu diễn có các ca sĩ Khánh Linh, Lê Anh Dũng, Lô Thủy, Quang Đạt, Thái Phương, Trọng Hùng cùng tốp ca và nghệ sĩ Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long.

Bên cạnh âm nhạc, các phóng sự tư liệu giới thiệu hoàn cảnh sáng tác, dấu ấn thời đại và câu chuyện phía sau những ca khúc, góp phần giúp công chúng hiểu hơn về giá trị của các tác phẩm và lan tỏa di sản âm nhạc cách mạng tới thế hệ hôm nay.