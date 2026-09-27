Giám đốc sáng tạo Duy Đào: Sách là kho chất liệu thiết kế

Duy Đào thể hiện tình yêu đặc biệt với chữ viết, coi đây là yếu tố quan trọng trong thiết kế. Ảnh: Việt Linh.

Giám đốc sáng tạo Duy Đào (sinh năm 1995) được biết đến qua dự án tái định vị thương hiệu bóng đá Việt Nam với Công ty Cổ phần Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) và hệ thống các giải đấu thuộc V.League.

Trước đó, Duy Đào từng được đề cử Grammy năm 2024 ở hạng mục Thiết kế ấn phẩm âm nhạc đặc biệt với album Gieo của Ngọt. Anh cũng được Viện hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Thu âm Quốc gia Mỹ (NARAS) mời làm thành viên hội đồng bình chọn Grammy.

Sau hơn 10 năm học tập và làm việc tại Mỹ, anh trở về Việt Nam và tiếp tục thực hiện các dự án sáng tạo với nghệ sĩ, doanh nghiệp và tổ chức trong nước. Đằng sau những thành tích đáng kể này là niềm đam mê đặc biệt với chữ nghĩa, các nhân vật lịch sử, truyện tranh và khả năng viết lách.

Thần tượng các danh nhân trong sử sách

Trong cuộc trao đổi với Tri Thức - Znews, Duy Đào chia sẻ về tình yêu với tiếng Việt. Với anh, chữ không đơn thuần là phương tiện truyền tải nội dung mà mang theo cả lịch sử dân tộc. Người Việt từng trải qua thời gian sử dụng chữ Hán, tiếp xúc với chữ Latinh rồi dung hòa để hình thành chữ Quốc ngữ. Hành trình ấy trở thành một trong những chất liệu quan trọng ở các thiết kế của Duy.

Có lẽ vì vậy, sở thích đọc và những nhân vật lịch sử có vị trí khá đặc biệt trong thế giới của anh. “Thần tượng của tôi ở trong sách lịch sử hết”, Duy nói. Những cái tên anh nhắc đến là Trần Hưng Đạo, Bà Triệu và Quang Trung.

Duy Đào cho biết gắn bó sâu sắc với các nhân vật lịch sử và văn hoá Việt Nam. Ảnh: Việt Linh.

Duy cho biết những cuốn sách anh đọc có thể kể đến Danh nhân Việt Nam, Truyện cổ dân gian Việt Nam hay Carnet de Đào Đức, sách ký họa của cố họa sĩ, NSND Đào Đức - ông nội của Duy Đào.

Điều thú vị là nhiều nhà thiết kế, giám đốc sáng tạo trẻ thường tìm cảm hứng từ nghệ thuật, văn hóa hoặc những nhân vật nổi tiếng của thế giới. Duy lại tìm thấy thần tượng trong những trang sử sách Việt Nam.

Anh cho biết nhìn các nhân vật đó không chỉ dưới góc độ lịch sử. Trong thời chiến, họ là những người cầm quân chống giặc ngoại xâm. Còn ở thời bình, Duy tự nhận có trách nhiệm trở thành một vị tướng trên mặt trận sáng tạo, tri thức, từ đó góp phần phát triển đất nước.

Cũng nhờ gắn bó mật thiết với lịch sử, văn hoá dân tộc, giám đốc sáng tạo này được biết đến qua những tác phẩm kết hợp thành công yếu tố Việt Nam và tinh thần quốc tế. Sự giao thoa dần trở thành đặc điểm nhận diện của anh đối với công chúng.

Theo chia sẻ của Duy Đào, sách không sở hữu vị trí riêng trong sở thích cá nhân của anh. Thay vào đó, chúng trở thành một phần trong kho chất liệu, là nguồn cảm hứng quan trọng trong quá trình sáng tạo. Một câu chuyện lịch sử, một cách dùng chữ, một lễ hội hay những gì diễn ra trong đời sống hàng ngày đều có thể trở thành điểm bắt đầu cho một ý tưởng.

Từ Doraemon đến One Piece

Bên cạnh những cuốn sách về lịch sử và văn hóa Việt Nam, truyện tranh cũng có vị trí đặc biệt trong quá trình hình thành thế giới sáng tạo của Duy Đào.

Anh đọc Doraemon từ nhỏ và từng tự thấy mình giống Nobita. Khi lớn lên, Duy lại hình dung bản thân trở thành Doraemon, sử dụng những món bảo bối khác nhau để giải quyết các bài toán sáng tạo.

Với One Piece (Đảo Hải Tặc), Duy nể phục và lấy cảm hứng từ tinh thần, ý chí của các nhân vật trong truyện. Đặc biệt, giám đốc sáng tạo 30 tuổi cho biết không chỉ đọc truyện tranh khi còn nhỏ, mà duy trì thói quen này đến hiện tại.

Duy Đào yêu thích, duy trì thói quen đọc và sưu tầm truyện tranh. Ảnh: Việt Linh.

Anh cũng thường xuyên sưu tầm truyện tranh, thể hiện niềm đam mê đặc biệt với những bộ manga nổi tiếng. Trong khi những cuốn sách sử phần nào phản ánh bề dày văn hóa của Duy Đào, truyện tranh lại thể hiện một phần khác trong con người anh.

Ở cuộc trao đổi trước đó với Tri Thức - Znews, Duy Đào cho biết còn có một phiên bản khác mang tên Duy Tễu (tên gọi ở nhà) mềm mại, nhẹ nhàng hơn khi bước ra khỏi guồng quay công việc. Về đến nhà, anh tắt điện thoại, nấu ăn, dành thời gian cho vợ và quan sát những điều bình dị xung quanh.

Khi được yêu cầu chọn ra một đầu sách có ảnh hưởng lớn, tác động sâu sắc nhất đến con người mình, Duy nói: “Tôi không có một tựa sách đại diện cho bản thân”. Thay vào đó, anh lựa chọn vai trò tác giả, tự viết nên “trang sách của cuộc đời mình”.

Duy cũng hóm hỉnh tự nhận là người “văn hay chữ tốt”. Câu nói được đưa ra với vẻ hài hước, nhưng anh không loại trừ khả năng một ngày nào đó thực sự trở thành tác giả sách. Sau những năm làm thiết kế, sáng tạo và kể chuyện bằng hình ảnh, viết có thể là một cách khác để Duy tiếp tục lưu giữ những điều quan sát được.

Giám đốc sáng tạo trẻ có một cách nhìn khá đặc biệt về hành trình sống: to learn (học hỏi) - to earn (gặt hái) - to return (trả lại). Ở giai đoạn đầu của cuộc đời, anh học hỏi từ những danh nhân trong sử sách. Sau này, sử dụng câu chữ cũng có thể trở thành cách thức để kết nối với thế hệ tương lai.