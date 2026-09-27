Khai hội 'Côn Sơn, Kiếp Bạc - mùa Thu năm 2026', công bố Bộ nhận diện di sản thế giới

Lễ hội Côn Sơn, Kiếp Bạc - mùa thu năm nay gắn với tưởng niệm 726 năm ngày mất Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo, khai hội "Côn Sơn, Kiếp Bạc - mùa Thu năm 2026" và công bố Bộ nhận diện thương hiệu Di sản thế giới quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Ngọc Châu khởi trống khai hội "Côn Sơn, Kiếp Bạc - mùa Thu năm 2026".

Trong diễn văn tưởng niệm 726 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo, ông Nguyễn Minh Hùng, Phó chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban Tổ chức lễ hội khẳng định, việc quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc được UNESCO ghi danh là Di sản thế giới cùng tuyên bố giá trị nổi bật toàn cầu là sự tôn vinh của cộng đồng quốc tế đối với những giá trị đặc biệt của di sản và dòng thiền Trúc Lâm.

Thành phố Hải Phòng xác định, việc bảo vệ di sản phải gắn liền với bảo vệ môi trường cảnh quan, không gian văn hóa và di sản phi vật thể, trong đó nhân dân đóng vai trò là chủ thể, vừa trực tiếp gìn giữ, vừa được thụ hưởng những giá trị di sản mang lại.

Bộ nhận diện thương hiệu di sản thế giới Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc.

Nhấn mạnh về ý nghĩa của Bộ nhận diện thương hiệu Di sản thế giới, ông Hùng khẳng định, đây là sự cam kết về một "di sản chung - tầm nhìn chung - trách nhiệm chung" giữa các địa phương.

Qua đó, góp phần lan tỏa rộng rãi hình ảnh Côn Sơn - Kiếp Bạc đến bạn bè quốc tế, đồng thời khơi dậy lòng tự hào, trách nhiệm và quyết tâm gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa quý báu của cha ông cho các thế hệ mai sau.

Bộ nhận diện di sản thế giới được thành phố Hải Phòng, thành phố Quảng Ninh và tỉnh Bắc Ninh thống nhất lựa chọn và sử dụng, là hình ảnh nhận diện chung cho Quần thể di sản thế giới.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu cùng các đại biểu dâng hương tưởng niệm 726 năm Ngày mất Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo.

Tại khu di tích, các hạng mục nhận diện di sản, mã QR và hệ thống thông tin phục vụ du khách tiếp tục được hoàn thiện, thuận lợi cho việc tra cứu, tìm hiểu giá trị lịch sử, văn hóa.

Việc công bố Bộ nhận diện trong mùa lễ hội tạo nên một dấu mốc có ý nghĩa, từ việc một di sản được thế giới công nhận đến việc hình thành một ngôn ngữ nhận diện chung để các giá trị của di sản được nhận biết, kết nối và lan tỏa rộng hơn trong đời sống đương đại.

Sau nghi thức khởi trống khai hội là nghi thức dâng hương và đọc Văn tế Đức Thánh Trần.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt được dàn dựng công phu góp phần tôn vinh các giá trị lịch sử, văn hóa và tinh thần nhân nghĩa của vùng đất di sản.

Trước đó, nhân dân và du khách thập phương được thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Vạn Kiếp - Hào khí ngàn năm” do các nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên của nhiều nhà hát Trung ương, địa phương và lực lượng nghệ thuật chuyên nghiệp trên toàn quốc biểu diễn.

Màn trống hội quy mô lớn cùng những tiết mục ca, múa, âm nhạc tái hiện những chiến công hiển hách của quân dân nhà Trần trong các cuộc kháng chiến, làm nổi bật tài năng, công lao của Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn và hào khí Đông A, góp phần tôn vinh các giá trị lịch sử, văn hóa và tinh thần nhân nghĩa của vùng đất di sản.

Duy Thanh