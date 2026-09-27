Xem ngay lịch âm dương hôm nay 27/9

Chương trình truyền hình trực tiếp “Dòng thời gian - Bài ca đi cùng năm tháng” số tháng 9-2026 của Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội với chủ đề “Từ tiếng gọi non sông đến mùa Thu Độc lập” đưa khán giả trở về với những giai điệu âm nhạc gắn liền các dấu mốc lịch sử dân tộc, từ những năm đầu phong trào cách mạng, mùa Thu năm 1945 đến cuộc kháng chiến trường kỳ và ngày chiến thắng trở về giải phóng Thủ đô.