Trung thu ấm áp nơi đảo xa

Phá cỗ trung thu tại đảo Trường Sa.

Tại các đảo thuộc Đặc khu Trường Sa, không khí Trung thu trở nên rộn ràng với tiếng trống múa lân, những chiếc đèn ông sao và các tiết mục văn nghệ do cán bộ, chiến sĩ cùng các em thiếu nhi tham gia.

Để các cháu có một mùa Trung thu vui tươi, an toàn và đầy đủ, UBND Đặc khu Trường Sa đã chủ động xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chuẩn bị chu đáo nội dung chương trình và các điều kiện bảo đảm. Công tác chăm lo được triển khai thống nhất đến từng đảo, trong đó chú trọng chuẩn bị các phần quà Trung thu dành tặng thiếu nhi.

Tiết mục múa lân của cán bộ, chiến sĩ đảo Sinh Tồn.

Trong đêm hội, các em hào hứng tham gia rước đèn, xem múa lân, thưởng thức các tiết mục văn nghệ, chơi trò chơi và phá cỗ cùng cán bộ, chiến sĩ và gia đình. Các em cũng được nghe thư chúc mừng Tết Trung thu của Chủ tịch UBND Đặc khu Trường Sa.

Những lời thăm hỏi, động viên cùng những phần quà được trao tận tay các em đã mang đến niềm vui, tạo nên không khí đầm ấm giữa biển đảo tiền tiêu. Dù điều kiện còn nhiều khó khăn, sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân giúp thiếu nhi trên các đảo có một mùa Trung thu trọn vẹn hơn.

Phát biểu tại chương trình, chỉ huy các đảo gửi lời chúc mừng Trung thu tới các cháu thiếu nhi, mong các em luôn chăm ngoan, đoàn kết, tích cực học tập, rèn luyện, trở thành những chủ nhân tương lai của đất nước.

Chỉ huy đảo trao quà Trung thu của UBND Đặc khu Trường Sa cho các cháu thiếu nhi.

Dịp này, chỉ huy các đảo trao quà Trung thu của UBND Đặc khu Trường Sa tặng các cháu. Mỗi phần quà tuy không lớn về vật chất nhưng thể hiện sự quan tâm, chăm lo của cấp ủy, chính quyền địa phương đối với thế hệ măng non đang sinh sống, học tập nơi đảo xa.

Cùng thời gian, tại đất liền, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân tổ chức “Đêm hội Trăng rằm” cho con cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp trong đơn vị.

Đông đảo thiếu nhi tham gia chương trình trong không khí vui tươi, phấn khởi. Các em được rước đèn ông sao, xem múa lân, thưởng thức văn nghệ, tham gia trò chơi tập thể, giao lưu, phá cỗ và nhận quà Trung thu.

Cán bộ, chiến sĩ, các cháu thiếu nhi đảo Song Tử Tây rước đèn Trung thu.

Sự chuẩn bị chu đáo, gần gũi, phù hợp với lứa tuổi đã tạo nên một đêm hội giàu tình cảm, giúp các em có thêm những kỷ niệm đẹp về Tết Trung thu.

Việc tổ chức Trung thu cả trên đảo và tại đất liền thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chỉ huy Lữ đoàn 146 và UBND Đặc khu Trường Sa đối với đời sống vật chất, tinh thần của thiếu niên, nhi đồng. Đây cũng là sự sẻ chia, động viên thiết thực đối với hậu phương của cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ nơi biển, đảo.

Cán bộ, chiến sĩ đảo Đá Tây tặng quà các cháu thiếu nhi.

Từ những đêm hội trăng rằm nơi đảo xa đến chương trình Trung thu dành cho con em cán bộ, quân nhân tại đất liền, tình cảm hậu phương - quân đội được kết nối, lan tỏa. Hoạt động không chỉ mang đến niềm vui cho thiếu nhi mà còn góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước và biển, đảo.

Qua đó, cán bộ, chiến sĩ và các gia đình thêm yên tâm công tác, sinh sống, học tập; tạo động lực để Lữ đoàn 146 và nhân dân trên các đảo tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần xây dựng Đặc khu Trường Sa ngày càng vững mạnh.