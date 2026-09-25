Giới trẻ hóa 'nàng thơ' chen chân check-in không khí Trung thu ở TPHCM
Một ngày trước Tết Trung thu, các tuyến đường ở phường Chợ Lớn (TPHCM) rực rỡ sắc màu, thu hút đông đảo bạn trẻ, du khách đến vui chơi, mua sắm và check-in.
Theo ghi nhận của VietNamNet, tối 24/9, hàng nghìn người dân và du khách đổ về các tuyến đường Lương Nhữ Học, Nguyễn Trãi, Trần Hưng Đạo... để check-in không khí Trung thu. Tại đây, những chiếc lồng đèn đủ màu sắc được treo kín trước các cửa hàng, tạo nên không gian lung linh.
Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/gioi-tre-hoa-nang-tho-chen-chan-check-in-khong-khi-trung-thu-o-tphcm-2558658.html