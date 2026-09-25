Giới trẻ hóa 'nàng thơ' chen chân check-in không khí Trung thu ở TPHCM

Trong bức tranh du lịch Việt Nam, lễ hội từ lâu không chỉ là sinh hoạt văn hóa - tín ngưỡng của cộng đồng mà còn có thể trở thành một sản phẩm du lịch giàu sức hấp dẫn. Nếu được tổ chức bài bản, khai thác đúng giá trị và gắn với nhu cầu trải nghiệm của du khách, mỗi lễ hội có thể tạo ra một “lý do để đến”, kéo dài thời gian lưu trú, kích thích chi tiêu và góp phần quảng bá hình ảnh địa phương.