Bí quyết làm chả lá xương sông đặc biệt thơm ngon và tốt cho sức khỏe

Nội dung 1. Chả thịt lợn lá xương sông bồi bổ sức khỏe 2. Chả cá lá xương sông thơm ngon và dễ hấp thu 3. Chả bò lá xương sông bổ sung sắt cho cơ thể 4. Chả ốc lá xương sông giòn ngon, lạ miệng 5. Chả ếch lá xương sông mềm ngon, bổ dưỡng

1. Chả thịt lợn lá xương sông bồi bổ sức khỏe

Chả thịt lợn lá xương sông là món phổ biến nhất trong bữa cơm gia đình, giúp cung cấp nguồn đạm và chất béo, bồi bổ thể lực.

Bí quyết chế biến: Chọn phần thịt nạc vai hoặc ba chỉ có tỉ lệ nạc - mỡ khoảng 7:3 để chả giữ được độ ẩm tự nhiên, không bị khô cứng. Thịt băm nhuyễn, ướp cùng hành khô, nước mắm, tiêu xay và một ít lá xương sông thái nhỏ trộn trực tiếp vào nhân để tạo độ dậy mùi từ bên trong. Cuốn chặt tay bằng lá bánh tẻ và rán ở lửa vừa.

2. Chả cá lá xương sông thơm ngon và dễ hấp thu

Lá xương sông và thịt cá là mẹo kết hợp có hiệu quả cả về hương vị lẫn lợi ích sức khỏe. Cá giàu đạm dễ hấp thu. Tinh dầu lá xương sông giúp khử mùi tanh đặc trưng của cá mà không làm mất đi vị ngọt tự nhiên.

Bí quyết chế biến: Sử dụng thịt cá phi-lê (cá thác lác, cá thu hoặc cá rô phi) quết kỹ cùng chút mỡ lợn băm, thì là và hạt tiêu để tạo độ dai và mềm. Dùng lá xương sông bọc kín bên ngoài để giữ độ ẩm và chất ngọt của thịt cá khi rán hoặc hấp.

Chả cá lá xương sông.

3. Chả bò lá xương sông bổ sung sắt cho cơ thể

Thay vì cuốn lá lốt quen thuộc, việc cuốn lá xương sông với thịt bò mang lại hương vị đậm đà hơn.Thịt bò giúp bổ sung lượng sắt và protein cho cơ thể. Vị cay ấm của lá xương sông giúp cơ thể chuyển hóa dưỡng chất từ thịt bò nhanh hơn, tránh cảm giác nặng bụng.

Bí quyết chế biến:Chọn phần thịt bò mềm, có chút mỡ (như nạm hoặc dẻ sườn) băm nhỏ, ướp cùng tỏi, tiêu, nước mắm và chút dầu ăn, khi rán lên tỏa mùi thơm rất hấp dẫn.

4. Chả ốc lá xương sông giòn ngon, lạ miệng

Ốc cung cấp lượng canxi và khoáng chất phong phú, cuốn bằng lá xương sông vừa giảm bớt được tính lạnh của ốc, vừa tạo độ giòn ngon, hấp dẫn.

Bí quyết chế biến: Thịt ốc làm sạch, thái hạt lựu hoặc băm nhỏ để giữ độ giòn. Trộn ốc với giò sống (giúp tạo độ kết dính), gừng băm, hành khô và lá xương sông thái nhỏ. Cuộn nhân ốc với lá xương sông bên ngoài hoặc viên tròn đem hấp hoặc rán.

5. Chả ếch lá xương sông mềm ngon, bổ dưỡng

Thịt ếch mềm ngọt kết hợp với hương thơm nồng của lá xương sông tạo thành món ăn ngon và giàu dinh dưỡng, tốt cho trẻ suy dinh dưỡng hoặc người mới ốm dậy cần bồi bổ sức khỏe.

Bí quyết chế biến: Thịt ếch lọc xương băm nhuyễn, trộn cùng chút giò sống, hành khô, hạt tiêu và lá xương sông băm nhỏ. Khi rán trên lửa vừa, lớp nhân ếch giữ được độ ngọt mềm tự nhiên mà không bị khô.

Lưu ý khi chế biến các món chả lá xương sông

Chọn lá: Cần chọn lá bánh tẻ có độ mềm vừa phải, rửa sạch và để thật khô trước khi cuốn để tránh bắn dầu và nát lá.

Nhiệt độ rán: Nênrán ở nhiệt độ trung bình, úp phần mép cuốn xuống trước. Tránh rán nhiệt quá cao làm cháy xém lớp vỏ lá làm mất đi các hợp chất chống oxy hóa và tinh dầu.

Hấp sơ: Với các loại chả nhân cá, ốc hay ếch, nên hấp sơ khoảng 3 - 5 phút trước khi áp chảo nhanh. Phương pháp này giúp nhân bên trong chín tới, giữ trọn dưỡng chất mà không cần rán quá lâu trong dầu.

Hạn chế dùng nhiều dầu mỡ: Nên dùng chảo chống dính với một lượng dầu vừa đủ (hoặc sử dụng nồi chiên không dầu ở mức 160 - 170°C). Việc hạn chế dầu mỡ không chỉ tránh gây ngấy mà còn tốt cho hệ tim mạch và tiêu hóa.