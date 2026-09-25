Ấm áp đêm hội trăng rằm Trung thu tại Bệnh viện Nhi Hải Phòng

Đã thành thường lệ, mỗi dịp Trung thu về, đội ngũ cán bộ, y bác sĩ Bệnh viện Nhi Hải Phòng cùng nhiều đơn vị lại "xắn tay" trang trí mâm cỗ, mang cả một mùa Trung thu trọn vẹn tới các bệnh nhi đang điều trị tại viện.

Màn múa lân trước giờ khai hội Trăng rằm tại Bệnh viện Nhi Hải Phòng. Ảnh: BVCC

Năm nay, chương trình "Đêm hội Trăng rằm 2026" mùa 2 được Bệnh viện Nhi Hải Phòng tổ chức với chủ đề "Vầng trăng thắp niềm tin, Kỳ lân khơi sức mạnh", tiếp tục thắp sáng không khí Tết Trung thu cho hơn 500 bệnh nhi đang điều trị nội trú.

Phát biểu tại chương trình, Phó Giám đốc bệnh viện Nguyễn Việt Anh chia sẻ: Trung thu vốn là dịp trẻ em được vui chơi, quây quần bên gia đình nhưng với nhiều bệnh nhi, niềm vui ấy bị gián đoạn bởi bệnh tật và những ngày xa nhà để điều trị.

Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Hải Phòng Nguyễn Việt Anh phát biểu tại chương trình. Ảnh: D.V

Một trong những màn biểu diễn khiến các bệnh nhi thích thú, cổ vũ không ngớt. Ảnh: TD

Một bệnh nhi thích thú, nhảy múa theo nhạc. Ảnh: Thùy Dung

Bệnh nhi thích thú với màn múa lân trong đêm hội trăng rằm tại bệnh viện. Ảnh: BVCC

Các bé cùng người nhà đón Trung thu tại viện. Ảnh: BVCC

Hàng trăm bệnh nhi thích thú tham gia vui Trung thu. Ảnh: Thùy Dung

Tại đêm hội Trăng rằm, các em nhỏ được thưởng thức múa lân, giao lưu văn nghệ, xem ảo thuật, đố vui và phá cỗ cùng chú Cuội, chị Hằng do bệnh viện thực hiện. Không khí rộn ràng, ấm áp lan tỏa khắp bệnh viện, mang lại niềm vui cho cả bệnh nhi lẫn người nhà.

Bên cạnh chương trình nghệ thuật, đại diện các đơn vị thiện nguyện đã trao nhiều suất quà cho các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Hải Phòng. Những phần quà góp phần động viên tinh thần, chia sẻ khó khăn với các gia đình, tiếp thêm niềm vui và động lực để các em yên tâm điều trị.

Trước đêm hội Trăng rằm, nhiều hoạt động thiết thực cũng đã được bệnh viện phối hợp triển khai như: Nhóm Nồi cháo nhân ái Hải Phòng phát cháo miễn phí; Nhóm Yoga Cổ truyền Hải Phòng với "Bữa chiều dinh dưỡng"; Nhóm Tình nguyện Hải Đăng cùng phòng Công tác xã hội và các khoa, phòng dựng Nhà bóng và biểu diễn múa lân phục vụ bệnh nhi.

Các bé tranh thủ tạo dáng trước đêm hội. Ảnh; BVCC

Các nhà hảo tâm phát quà tặng các bệnh nhi tại Bệnh viện Nhi Hải Phòng. Ảnh: BVCC

Những phần quà ấm áp, yêu thương của nhà tài trợ và bệnh viện Nhi dành tặng các bé trong đêm hội Trung thu. Ảnh: TD

Chương trình được thực hiện theo chỉ đạo của Sở Y tế Hải Phòng, hướng tới mục tiêu để mọi trẻ em, đặc biệt là trẻ có hoàn cảnh khó khăn và đang điều trị nội trú tại các cơ sở y tế, đều được đón một mùa Trung thu vui tươi, an toàn.