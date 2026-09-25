Bữa tiệc 'hương vị' Mỹ - Trung đón Chủ tịch Tập Cận Bình

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Viên chụp ảnh chung với Tổng thống Mỹ Donald Trump và phu nhân Melania Trump trong lễ đón tại Nhà Trắng ở Washington, D.C., ngày 24/9/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Theo truyền thông Mỹ, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump ngày 24/9 đã tổ chức tiệc chiêu đãi cấp nhà nước tại Nhà Trắng dành cho Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Viên. Thực đơn kết hợp nguyên liệu Mỹ với ẩm thực Trung Quốc, trong khi cách bài trí, âm nhạc và danh sách khách mời được lựa chọn để tạo không khí vừa trang trọng vừa mang dấu ấn quan hệ Mỹ - Trung.

Bữa tiệc với “hương vị” Mỹ - Trung

Theo thực đơn do Nhà Trắng công bố, bữa tối gồm ba món, sử dụng các nguyên liệu Mỹ nhưng được chế biến với những nét ảnh hưởng từ ẩm thực Trung Quốc, nhằm kết hợp truyền thống ẩm thực của hai nước.

Món khai vị là súp bí vàng kiểu velouté, nấm rừng xào cùng thảo mộc, pancetta giòn và dầu hành. Món chính gồm cá vược phủ mè, cải thìa non om, cà tím nướng và sốt rau thơm. Tráng miệng là kem vanilla, kem mật ong của Nhà Trắng, bánh hạnh nhân óc chó và mứt anh đào chua.

Điểm đáng chú ý nằm ở đồ uống mở đầu bữa tiệc. Các vị khách nâng ly với Schramsberg Blanc de Noir, loại vang sủi của California từng xuất hiện trong cuộc gặp lịch sử giữa Tổng thống Richard Nixon và Thủ tướng Trung Quốc Chu Ân Lai tại Bắc Kinh năm 1972. Nhà Trắng gọi đây là sự gợi nhắc đến “lời chúc hòa bình” trong thời điểm hai nước bắt đầu quá trình cải thiện quan hệ.

Không gian Phòng Đông được trang trí chủ đạo bằng màu đỏ. Các bình hoa lớn được phủ đầy hoa đỏ, trong khi bàn tiệc sử dụng khăn màu đỏ, kết hợp với hoa thược dược và mao lương. Theo Nhà Trắng, màu đỏ được lựa chọn vì ý nghĩa văn hóa lâu đời trong lịch sử Trung Quốc, đồng thời tạo không khí ấm áp và trang trọng cho buổi tối. Bộ đồ dùng bàn ăn Reagan State Service, có từ thời Tổng thống Ronald Reagan, cũng được sử dụng.

Chương trình nghệ thuật có sự tham gia của ca sĩ opera Christopher Macchio, cùng các nghệ sĩ quân nhạc thuộc Thủy quân lục chiến và Lục quân Mỹ, trong đó có ban nhạc “The President's Own” của Thủy quân lục chiến Mỹ, đội trống và kèn của Thủy quân lục chiến, hợp xướng Lục quân và dàn nhạc dây Lục quân.

Một nghi thức đón tiếp được chuẩn bị kỹ lưỡng

Bữa tiệc là điểm nhấn của ngày thứ hai trong chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài ba ngày của ông Tập Cận Bình tới Mỹ. Chuyến thăm đánh dấu lần đầu tiên nhà lãnh đạo Trung Quốc trở lại Washington sau hơn một thập kỷ.

Ngày 23/9, Tổng thống Trump đã đích thân tới căn cứ liên hợp Andrews để đón Chủ tịch Trung Quốc và phu nhân. Đây là một nghi thức đáng chú ý bởi thông thường các tổng thống Mỹ đợi nhà lãnh đạo nước ngoài tới Nhà Trắng để tiến hành lễ đón chính thức.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại lễ đón ở Căn cứ không quân Andrews, bang Maryland, ngày 23/9/2026. Ảnh: Kyodo/TTXVN phát

Ngày 24/9, Nhà Trắng tiếp tục tổ chức lễ đón cấp nhà nước với sự tham gia của 479 quân nhân thuộc các quân chủng Mỹ. Chương trình bao gồm nghi lễ danh dự, quốc ca hai nước, duyệt đội danh dự và màn trình diễn của các đơn vị quân đội Mỹ. Phần nghi lễ kết thúc bằng màn bay biểu diễn của một máy bay ném bom B-2 Spirit cùng 4 tiêm kích F-22 Raptor.

Sau lễ đón, hai nhà lãnh đạo tiến hành các cuộc trao đổi tại Nhà Trắng. Trong khi những hình ảnh từ lễ đón và tiệc tối cho thấy không khí ngoại giao tương đối cởi mở, chương trình nghị sự của chuyến thăm vẫn bao gồm nhiều vấn đề kinh tế và công nghệ phức tạp.

Trước cuộc gặp, Washington và Bắc Kinh đã nhất trí kéo dài thêm hai tháng thỏa thuận đình chiến thương mại vốn dự kiến hết hạn vào tháng 11, tạo thêm thời gian để hai bên tiếp tục đàm phán về một thỏa thuận rộng hơn.

Các vấn đề được quan tâm gồm thương mại hàng hóa, nông sản, đất hiếm và trí tuệ nhân tạo. Nông dân Mỹ đặc biệt quan tâm tới khả năng Trung Quốc tăng mua đậu tương và các sản phẩm nông nghiệp khác của Mỹ, trong khi đất hiếm tiếp tục là một trong những lĩnh vực được hai bên chú ý trong quan hệ kinh tế.

Khi bàn tiệc trở thành một phần của ngoại giao

Danh sách khách mời tại Phòng Đông cũng thu hút sự chú ý. Bên cạnh các quan chức và nhân vật chính trị Mỹ, tiệc chiêu đãi có sự góp mặt của nhiều lãnh đạo doanh nghiệp công nghệ, trong đó có Jeff Bezos, Elon Musk, Sundar Pichai, Sam Altman, Jensen Huang và Michael Dell.

Sự hiện diện của giới công nghệ đặc biệt đáng chú ý khi trí tuệ nhân tạo đang trở thành một trong những lĩnh vực cạnh tranh và hợp tác quan trọng giữa Mỹ và Trung Quốc. Trước chuyến thăm, hai bên cũng thảo luận về khả năng thiết lập một cơ chế đối thoại liên quan AI.

Trong bữa tiệc, Tổng thống Trump nhấn mạnh mối quan hệ giữa hai nước và cho rằng hai bên có thể tiếp tục xây dựng một quan hệ thúc đẩy thịnh vượng và an ninh. Ông Tập Cận Bình cũng nhắc tới mục tiêu phát triển của Trung Quốc và cho rằng những mục tiêu của hai bên có thể tạo điều kiện hỗ trợ lẫn nhau.

Một chi tiết khác cũng được chú ý là món quà Tổng thống Trump dành cho Chủ tịch Trung Quốc: một bức tượng đại bàng mà ông cho biết được thiết kế với sự tham gia của ông và Đệ nhất phu nhân Melania Trump. Sau bữa tối, ông Trump còn mời các khách mời tham quan khu vực đang xây dựng phòng khiêu vũ mới của Nhà Trắng.

Theo truyền thông Mỹ, bữa tiệc tại Phòng Đông không chỉ là một bữa tối thịnh soạn dành cho một phái đoàn cấp nhà nước. Trong một chuyến thăm diễn ra giữa lúc Washington và Bắc Kinh vẫn phải xử lý nhiều khác biệt về kinh tế, công nghệ và các vấn đề quốc tế, từng chi tiết của nghi lễ cũng trở thành một phần của thông điệp ngoại giao.