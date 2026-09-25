Rộn ràng Đêm hội Trăng rằm 2026 tại phường Phú Thượng

Tối 24-9, Trường Tiểu học Phú Thượng trở nên rộn ràng hơn thường ngày khi hàng trăm thiếu nhi cùng phụ huynh hội tụ trong Đêm hội Trăng rằm năm 2026.

Đêm hội có sự tham dự của hơn 800 thiếu nhi, đại diện cho trên 10.000 trẻ em trên địa bàn phường Phú Thượng, cùng lãnh đạo phường, đại diện các ban, ngành, đoàn thể, trường học, tổ dân phố và đông đảo phụ huynh.

Màn múa lân sư rồng mở đầu Đêm hội Trăng rằm 2026 tại phường Phú Thượng. Ảnh: Cao Kỳ

Sắc màu Trung thu thể hiện qua các tiết mục ca múa do các em nhỏ đến từ CLB Let’s Shine biểu diễn. Những giai điệu quen thuộc như “Rước đèn tháng Tám”, “Oẳn tù tỳ” cùng những bước nhảy, điệu múa hồn nhiên đã mang đến cho sân khấu một không gian đậm chất tuổi thơ.

Phó Chủ tịch UBND phường Phú Thượng Bùi Thế Cường phát biểu khai mạc chương trình. Ảnh: Cao Kỳ

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND phường Phú Thượng Bùi Thế Cường khẳng định, Trung thu là dịp để gia đình và toàn xã hội dành thêm sự quan tâm, yêu thương, chăm lo cho trẻ em. Mục tiêu là để mỗi em nhỏ được lớn lên trong môi trường hạnh phúc, an toàn và lành mạnh.

Lãnh đạo phường trao quà cho các em thiếu nhi nhân dịp Trung thu. Ảnh: Cao Kỳ

Không chỉ là một đêm vui chơi, “Đêm hội Trăng rằm” năm 2026 còn là nơi gửi gắm sự quan tâm, động viên của cấp ủy, chính quyền và cộng đồng đối với các em. Tại chương trình, 44 suất quà được lãnh đạo phường trao trực tiếp trên sân khấu; 800 suất quà khác được Ban tổ chức và lãnh đạo phường gửi tận tay các em thiếu nhi tham dự.

Một trong những phần được mong chờ nhất là màn giao lưu cùng chú Cuội và chị Hằng. Những câu hỏi về Tết Trung thu, bánh nướng, bánh dẻo, đèn ông sao, múa lân và các nhân vật quen thuộc khiến sân khấu liên tục vang lên tiếng cười.

Sự xuất hiện của chú Cuội và chị Hằng mang đến những màn giao lưu vui nhộn, gần gũi với các em thiếu nhi. Ảnh: Cao Kỳ

Các em thiếu nhi hào hứng tham gia phần giao lưu, đố vui về Tết Trung thu, đèn ông sao, múa lân và những nhân vật quen thuộc như chú Cuội, chị Hằng. Ảnh: Cao Kỳ

Các em không chỉ ngồi xem mà trực tiếp tham gia trả lời, giao lưu và hòa mình vào câu chuyện Trung thu.

Đêm hội Trăng rằm khép lại trong tiếng trống, tiếng cười và niềm vui của các em nhỏ. Những món quà được trao, những tiết mục được biểu diễn và những khoảnh khắc giao lưu đã góp phần tạo nên một mùa Trung thu ấm áp; đồng thời thể hiện sự đồng hành của gia đình, nhà trường, chính quyền và cộng đồng trong chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em.