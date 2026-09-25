Nhà Trắng hé lộ thực đơn quốc yến chiêu đãi ông Tập Cận Bình

Tối 24/9 giờ địa phương (sáng 25/9 giờ Việt Nam), Tổng thống Mỹ Donald Trump và Phu nhân Melania Trump chủ trì quốc yến chiêu đãi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân Bành Lệ Viên tại Phòng Đông (East Room) của Nhà Trắng.

Theo thông báo được Nhà Trắng đăng trên trang chủ, Phu nhân Melania Trump trực tiếp phụ trách công tác chuẩn bị cho quốc yến với thực đơn sử dụng các nguyên liệu của Mỹ, kết hợp một số nét ảnh hưởng từ ẩm thực Trung Quốc.

Video Phu nhân Melania Trump chuẩn bị cho quốc yến. Video: X/@FLOTUS (tài khoản X của bà Trump)

Bữa tiệc bắt đầu với rượu vang sủi Schramsberg “Blanc De Noir”. Theo Nhà Trắng, đây là loại vang từng được phục vụ trong màn “Nâng ly vì hòa bình” giữa Tổng thống Mỹ Richard Nixon và Thủ tướng Trung Quốc Chu Ân Lai tại Bắc Kinh năm 1972.

Món khai vị gồm súp bí vàng dùng cùng nấm rừng xào với thảo mộc tươi, thịt ba chỉ lợn ướp muối (pancetta) chiên giòn và dầu hành. Theo Nhà Trắng, súp bí vàng có kết cấu mềm mịn, còn pancetta tạo thêm vị mặn và thoảng mùi khói, trong khi dầu hành giúp món ăn thêm hương thơm.

Món chính là cá vược phủ mè rang, dùng kèm cải thìa non om, cà tím nướng và sốt thảo mộc. Theo Nhà Trắng, lớp mè rang tạo hương thơm và vị bùi cho cá, trong khi phần thịt bên trong vẫn giữ được độ mềm.

Món tráng miệng gồm kem vani với nhân anh đào chua, đặt trên lớp bánh hạnh nhân óc chó và dùng cùng kem mật ong thu hoạch tại vườn Nhà Trắng.

Video ông Donald Trump và ông Tập Cận Bình tới dự quốc yến tại Phòng Đông. Video: Nhà Trắng

Trong quốc yến, các vị khách cũng sẽ được thưởng thức nhiều tiết mục nghệ thuật. Nghệ sĩ biểu diễn chính là nam ca sĩ Christopher Macchio, người từng biểu diễn tại lễ nhậm chức Tổng thống Mỹ của ông Donald Trump năm 2025. Chương trình còn có sự tham gia của các nghệ sĩ quân đội Mỹ, gồm Ban nhạc Thủy quân lục chiến Mỹ, Đội Trống và Kèn Thủy quân lục chiến, Đội hợp xướng Lục quân Mỹ và Dàn nhạc dây Lục quân Mỹ.

Nhà Trắng cho biết không gian quốc yến sử dụng màu đỏ làm tông chủ đạo, lấy cảm hứng từ ý nghĩa văn hóa lâu đời của màu sắc này trong lịch sử Trung Quốc. Các bình lớn được cắm hoa đỏ, trong khi bàn tiệc sử dụng khăn trải màu đỏ đậm và được trang trí bằng hoa thược dược, hoa mao lương cùng các loại hoa theo mùa.

Theo Nhà Trắng, những chi tiết trong cách bài trí nhằm kết hợp nghệ thuật Trung Quốc với truyền thống Mỹ trong không gian trang trọng của Nhà Trắng.

Từ trái sang phải: Phu nhân Bành Lệ Viên, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Phu nhân Melania Trump. Ảnh: X/@SpoxCHN_MaoNing (tài khoản X của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ning)

Nhà Trắng chưa công bố danh sách khách mời tham dự quốc yến. Dù vậy, theo ghi nhận của Fox News, nhà sáng lập Amazon Jeff Bezos, CEO SpaceX và Tesla Elon Musk, CEO NVIDIA Jensen Huang, CEO Meta Mark Zuckerberg cùng CEO OpenAI Sam Altman đã tới Nhà Trắng dự quốc yến tối 24/9 giờ địa phương.

Ông Tim Cook, người đã rời vị trí CEO Apple vào tháng trước, hiện là Chủ tịch điều hành (Executive Chair), cũng có mặt tại Nhà Trắng.