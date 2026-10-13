Trực tiếp Atletico Madrid vs MU

Atletico bước vào cuộc đối đầu này với chuỗi bốn chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường. Cuối tuần qua, đội bóng của Simeone đánh bại Alaves 2-1 nhờ công của Alejandro Grimaldo và Cristian Romero. Trước đó, Atletico cũng giành chiến thắng với tỷ số tương tự trong trận derby Madrid ngày 20/9, tiếp tục cho thấy khả năng tạo khác biệt ở những thời điểm quan trọng.

Dù vậy, thành tích của Atletico trước các đại diện Premier League không thực sự ấn tượng. Sports Mole chỉ ra đội bóng Tây Ban Nha chỉ thắng hai trong 15 trận gần nhất gặp các câu lạc bộ Anh, hòa ba và thua tới 10.

Tuy nhiên, khi được thi đấu trên sân nhà trước đối thủ đến từ xứ sở sương mù, Atletico lại có thành tích tốt hơn đáng kể: chỉ thua hai trong 19 trận, bên cạnh chín chiến thắng và tám trận hòa.

Ở chiều ngược lại, MU đang trải qua giai đoạn đầy bất ổn dưới thời Michael Carrick. Sau chiến thắng 4-0 trước Sabah ở trận mở màn Champions League, "Quỷ đỏ" không thể giành thêm chiến thắng nào trong bốn trận tiếp theo trên mọi đấu trường.

Hai thất bại liên tiếp trước Manchester City và Brighton khiến áp lực gia tăng, trước khi MU tiếp tục bị cầm hòa 1-1 trong hai trận gần nhất. Đáng thất vọng nhất là cuộc tiếp đón Tottenham, khi đội chủ sân Old Trafford để Dominic Solanke đánh đầu gỡ hòa ở phút 90+2 dù đối thủ chỉ còn 10 người.

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Dù vậy, MU vẫn có cơ sở để hy vọng khi chỉ thua một trong 11 trận gần nhất trước các đại diện Tây Ban Nha, đồng thời giành bảy chiến thắng và ba trận hòa.

Tuy nhiên, Atletico là thử thách khác biệt: "Quỷ đỏ" chưa thắng đối thủ này trong bốn lần chạm trán gần nhất, đồng thời bị loại với tổng tỷ số 1-2 ở vòng 16 đội Champions League mùa 2021/22.

Về lực lượng, Atletico có thể sử dụng đội hình tốt nhất, với Julian Alvarez nhiều khả năng đá cao nhất trên hàng công. Tân binh Lee Kang-in nhiều khả năng cũng được HLV Simeone sử dụng trước MU.

Trong khi đó, "Quỷ đỏ" thiếu vắng hai trụ cột là Luke Shaw và Kobbie Mainoo vì chấn thương. Những trường hợp vắng mặt khác có thể kể đến trung vệ Matthijs De Ligt, Noussair Mazraoui và Patrick Dorgu. Khả năng HLV Michael Carrick sẽ sử dụng bộ tứ Harry Maguire, Lisandro Martinez, Diogo Dalot và Leny Yoro ở cuộc đối đầu này.

Với phong độ trái ngược của hai đội, Atletico có lợi thế rõ rệt trước giờ bóng lăn. MU cần cải thiện khả năng phòng ngự và tận dụng cơ hội nếu không muốn tiếp tục chìm sâu trong khủng hoảng.

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