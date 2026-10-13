Tuyển Việt Nam đá 2 trận giao hữu dịp FIFA Days tháng 11.2026

Theo lịch thi đấu, đội tuyển Việt Nam lần lượt gặp Đài Bắc Trung Hoa ngày 11.11 và Kyrgyzstan ngày 15.11. Trận đấu còn lại giữa hai đội khách diễn ra ngày 13.11.

Đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu với Đài Bắc Trung Hoa và Kyrgyzstan trong tháng 11.2026

Hai đối thủ mang đến những thử thách chuyên môn khác nhau. Kyrgyzstan là đại diện bóng đá Trung Á, có thể tạo sức ép bằng nền tảng thể lực và khả năng tranh chấp.

Trong khi đó, cuộc đối đầu với Đài Bắc Trung Hoa là cơ hội để đội tuyển Việt Nam kiểm tra khả năng tổ chức tấn công, phối hợp giữa các tuyến và cải thiện hiệu quả dứt điểm.

Đội tuyển dự kiến hội quân ngày 9.11, sau khi V.League 2026/27 hoàn thành 7 vòng đấu. Thời điểm này giúp Ban huấn luyện đánh giá phong độ thực tế của các cầu thủ tại CLB trước khi lựa chọn danh sách tập trung.

Với hai trận đấu trong vòng 5 ngày, HLV Kim Sang-sik có điều kiện phân bổ thời gian thi đấu, thử nghiệm nhân sự và kiểm tra chiều sâu đội hình.

Đây cũng là dịp để những gương mặt trẻ hoặc đang có phong độ tốt tại V.League cạnh tranh cơ hội lên tuyển, nhất là trong bối cảnh một số vị trí quan trọng bị ảnh hưởng bởi chấn thương.

Sau kết quả chưa như kỳ vọng tại FIFA ASEAN Cup 2026, đội tuyển Việt Nam cần tận dụng đợt tập trung tháng 11 để củng cố sự gắn kết, cải thiện khả năng vận hành chiến thuật và xây dựng phương án nhân sự phù hợp.

Mục tiêu của giải giao hữu không chỉ là giành kết quả tích cực trên sân nhà, mà còn giúp ban huấn luyện có thêm cơ sở hoàn thiện lực lượng, hướng tới VCK Asian Cup 2027.