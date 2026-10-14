Đội tuyển Taekwondo Khánh Hòa: Quyết tâm chinh phục huy chương đại hội

Trước thềm Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X (diễn ra giữa tháng 11, tại TP. Hồ Chí Minh), đội tuyển Taekwondo Khánh Hòa lại đối diện với vấn đề quen thuộc là lực lượng mỏng, đối thủ cạnh tranh ngày càng mạnh. Nhưng thầy trò Huấn luyện viên Văn Thành Danh vẫn nỗ lực tập luyện với mục tiêu giành huy chương tại đại hội.

Lực lượng mỏng

Các vận động viên đội tuyển Taekwondo Khánh Hòa tập luyện chuẩn bị cho Đại hội Thể thao toàn quốc lần X.

Càng gần đến ngày diễn ra Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026, không khí tập luyện của đội tuyển Taekwondo Khánh Hòa càng trở nên sôi nổi. Mỗi ngày 2 buổi, các vận động viên (VĐV) vừa học văn hóa, vừa tranh thủ thời gian tập luyện, rèn thể lực... Huấn luyện viên Văn Thành Danh - Phụ trách đội tuyển Taekwondo Khánh Hòa cho biết, công tác chuẩn bị cho kỳ đại hội lần này được đội tuyển tiến hành từ cách đây 2 năm với lực lượng ban đầu 12 VĐV. Nhưng trong quá trình chuẩn bị đã xảy ra những sự cố ngoài ý muốn dẫn đến lực lượng đội tuyển bị thiếu hụt, buộc ban huấn luyện phải bổ sung những gương mặt mới.

Sau quá trình lựa chọn, đội tuyển Taekwondo Khánh Hòa vẫn đang duy trì được số lượng 12 VĐV đủ điều kiện tham dự các nội dung thi đấu tại Đại hội Thể thao toàn quốc năm nay. Cụ thể, ở nội dung thi đấu đối kháng cá nhân nữ, nổi bật có Nguyễn Bảo An thi đấu hạng cân nữ 46kg. Tiếp đến là sự trở lại của VĐV Nguyễn Thị Khánh Ly, thi đấu hạng cân trên 73kg, đang là kỳ vọng giúp Taekwondo Khánh Hòa giành được huy chương đại hội. Còn ở nội dung đối kháng nam, tuyển Taekwondo Khánh Hòa đặt kỳ vọng vào lứa BĐV trẻ ở các hạng cân 54kg, 58kg, 80kg và 87kg. Trong khi đó, ở nội dung thi đấu quyền, đội tuyển đang trông chờ vào hai trụ cột là Văn Trầm Nhật Tân và Bùi Tuấn Anh.

Đánh giá về tình hình lực lượng, Huấn luyện viên Văn Thành Danh nhìn nhận: “Khoảng cách giữa Taekwondo Khánh Hòa và các địa phương, ngành có thế mạnh như: TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Bộ Công an... là khá xa. Đây là những địa phương, đơn vị sở hữu lực lượng đông đảo, có nhiều VĐV đội tuyển quốc gia, được đầu tư bài bản nhiều năm liên tiếp. Taekwondo Khánh Hòa khó có thể cạnh tranh trực diện ở những hạng cân có các VĐV chủ lực của những địa phương, đơn vị đó. Tuy nhiên, chúng ta hoàn toàn có thể giành huy chương ở những hạng cân ít VĐV thi đấu”.

Vẫn còn cơ hội

Tại kỳ Đại hội Thể thao toàn quốc lần X, môn Taekwondo có các điều khoản đăng ký thi đấu đáng chú ý. Cụ thể, theo điều lệ mỗi VĐV chỉ được đăng ký thi đấu 1 nội dung duy nhất; mỗi đơn vị chỉ được phép đăng kỳ thi đấu 6/8 nội dung đối kháng của nam, 6/8 nội dung đối kháng của nữ, 1/3 nội dung đối kháng đồng đội và 3/5 nội dung quyền. Quy định này thoạt nhìn có vẻ bất lợi khi hạn chế số cơ hội của từng cá nhân, nhưng lại là tin tốt cho những đội có lực lượng mỏng như Khánh Hòa. Nhất là khi mỗi tỉnh, thành phố, đơn vị mạnh không thể dồn VĐV xuất sắc của mình vào nhiều nội dung. Đây được xem là cơ hội cho những VĐV trình độ trung bình, khá đăng ký thi đấu ở những nhánh đấu không có “ngôi sao”.

Bên cạnh đó, nội dung đồng đội nữ 4 người cũng là điểm đáng kỳ vọng của đội tuyển Taekwondo Khánh Hòa. Theo thông tin được cung cấp thì số đội đăng ký thi đấu ở nội dung này rất ít, chỉ khoảng 5 đến 6 đội. Với số lượng đội ít, cơ hội tiếp cận huy chương của các đội tuyển có lực lượng mỏng như Khánh Hòa sẽ cao hơn. Chính vì thế, đến với kỳ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, tuyển Taekwondo Khánh Hòa đặt mục tiêu giành 1 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 3 huy chương đồng. Đây là một nhiệm vụ không dễ dàng, nhưng với sự chuẩn bị tích cực, toàn đội Taekwondo Khánh Hòa cho thấy quyết tâm chinh phục để góp phần làm rạng danh thể thao Khánh Hòa tại đấu trường quốc gia.