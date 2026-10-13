Zverev mừng ngôi số 1 ATP bằng vé tứ kết Thượng Hải Masters

Video highlights Alexander Zverev 2-1 Alexander Bublik

Bước vào cuộc đối đầu với Bublik, Zverev gặp nhiều khó khăn trước lối chơi biến hóa của đối thủ Kazakhstan. Tay vợt người Đức từng thua ba trong bốn lần chạm trán trước đó.

Set đầu diễn ra giằng co khi Bublik bỏ lỡ cơ hội kết thúc set. Trong loạt tie-break, Bublik dẫn 6-3 nhưng Zverev xuất sắc cứu ba set point liên tiếp, trước khi ngược dòng giành chiến thắng 8-6.

Zverev lần đầu lên ngôi kết thúc năm với ngôi số 1 ATP - Ảnh: ATP Tour

Sang set hai, Bublik thi đấu khởi sắc, tận dụng thành công cơ hội bẻ game giao bóng của Zverev để thắng 6-4, đưa trận đấu vào set quyết định.

Ở set ba, Bublik sớm giành break nhưng Zverev lập tức đáp trả bằng một game thắng trắng. Hai tay vợt duy trì thế trận cân bằng trước khi bước vào loạt tie-break.

Tại đây, Zverev thể hiện bản lĩnh vượt trội, thắng áp đảo 7-1, qua đó khép lại trận đấu sau 2 giờ 41 phút và giành quyền vào tứ kết.

Đáng chú ý, thất bại của Carlos Alcaraz trước đó cùng việc Jannik Sinner nghỉ hết mùa giúp Zverev chắc chắn kết thúc năm 2026 với vị trí số một ATP.

Ở tuổi 29 năm 217 ngày, Zverev trở thành tay vợt lớn tuổi nhất trong lịch sử lần đầu tiên kết thúc năm ở vị trí số 1 thế giới, vượt qua kỷ lục cũ của Andre Agassi (29 năm 214 ngày).