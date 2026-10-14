Sôi động giờ thứ 8

Chiều muộn, tiếng còi kết thúc ngày huấn luyện vừa vang lên, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 1 nhanh chóng trở về đơn vị. Sau ít phút chỉnh trang, sân thể thao lại nhộn nhịp. Trên sân bóng chuyền, các chiến sĩ chia đội, người phát bóng, người phòng thủ. Những pha bóng liên tiếp trong tiếng cổ vũ tạo nên không khí sôi nổi. Ở khu vực bên cạnh, nhóm chiến sĩ đánh cầu lông; số khác chạy bộ, tập luyện tại khu vực xà đơn, xà kép.

Thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 1 thường xuyên duy trì cường độ rèn luyện cao. Vì vậy, cấp ủy, chỉ huy đơn vị quan tâm tổ chức hoạt động thể dục-thể thao trong giờ thứ 8 và ngày nghỉ, vừa nâng cao thể lực, vừa tạo sân chơi lành mạnh cho bộ đội.

Thượng úy Nguyễn Văn Trung, Đại đội trưởng Đại đội 1, cho biết: “Thể lực là nền tảng để bộ đội vượt qua khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Nếu trên thao trường rèn cho người lính sự bền bỉ, ý chí và tác phong chính quy thì giờ thứ 8 tạo điều kiện để bộ đội rèn luyện theo sở thích, khả năng của mình. Chúng tôi khuyến khích tinh thần tự giác, tạo không khí thoải mái để anh em tham gia”.

Từ điều kiện thực tế, các đại đội chủ động lựa chọn nội dung phù hợp. Bóng chuyền, bóng đá, cầu lông, bóng bàn được duy trì thường xuyên; chạy bộ, xà đơn, xà kép và các bài tập bổ trợ thể lực cũng được tổ chức linh hoạt. Các nội dung được luân phiên theo ngày, theo tuần để tạo sự phong phú, tránh nhàm chán. Có ngày, các trung đội tổ chức thi đấu bóng chuyền, bóng đá giữa các tiểu đội; ngày khác, bộ đội tập trung chơi cầu lông, bóng bàn hoặc chạy bộ rèn sức bền. Vào ngày nghỉ, những trận giao hữu giữa các đơn vị, giữa cán bộ và chiến sĩ càng làm không khí thêm sôi nổi.

Khỏe để luyện quân, vui để gắn kết: Cán bộ, chiến sĩ Đại đội 1, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 82 rèn luyện thể lực bằng bài tập xà đơn trong giờ thứ 8.

Nếu sân bóng chuyền là nơi thể hiện sức mạnh tập thể thì khu vực xà đơn, xà kép lại là nơi mỗi chiến sĩ tự thử thách sức bền và ý chí. Từng người lần lượt thực hiện động tác; đồng đội đứng bên cạnh quan sát, nhắc nhau giữ đúng tư thế, điều chỉnh nhịp thở. Mỗi lần có chiến sĩ hoàn thành thêm một lượt kéo xà, tiếng cổ vũ lại vang lên.

Binh nhất Lò Văn Trường, Tiểu đội 2, Trung đội 4, Đại đội 2, phấn khởi chia sẻ: “Mới vào đơn vị, thể lực của tôi còn hạn chế. Nhờ tranh thủ giờ thứ 8 tập luyện cùng anh em, tôi đã tiến bộ rõ rệt. Hiện tôi có thể kéo xà đơn từ 15 đến 20 lần. Tập cùng tập thể vừa vui, vừa có động lực thi đua nên chúng tôi tiến bộ nhanh hơn”.

Cùng với duy trì nền nếp, đơn vị cũng chú trọng công tác bảo đảm an toàn. Trước khi tập luyện, bộ đội khởi động đầy đủ; sân bãi, dụng cụ được kiểm tra; cán bộ theo dõi, hướng dẫn thực hiện đúng kỹ thuật. Trong thi đấu, các đội chấp hành nghiêm luật chơi, đề cao tinh thần đoàn kết. Nhờ vậy, hoạt động thể dục-thể thao diễn ra sôi nổi nhưng vẫn bảo đảm an toàn, đúng thời gian, không ảnh hưởng đến nhiệm vụ chung.

Cầu nối gắn kết tình cảm cán binh

Một kinh nghiệm được Tiểu đoàn 1 chú trọng là tổ chức giờ thứ 8 khoa học, hài hòa với các nhiệm vụ thường xuyên. Quân số tham gia thể thao được bố trí phù hợp với hoạt động tăng gia sản xuất, vệ sinh doanh trại, chăm sóc cảnh quan môi trường. Việc phân công hợp lý giúp bộ đội vừa có thời gian rèn luyện, vừa duy trì tốt nền nếp chính quy, xây dựng doanh trại “sáng-xanh- sạch-đẹp”.

Điều đáng ghi nhận là trong nhiều hoạt động, cán bộ cùng tham gia với chiến sĩ. Sau giờ làm việc, những người chỉ huy cũng xỏ giày ra sân bóng chuyền, chạy bộ, tập luyện cùng bộ đội. Qua những trận đấu, những buổi tập, cán bộ có thêm điều kiện gần gũi, nắm bắt tâm tư bộ đội; chiến sĩ cũng cởi mở hơn trong giao tiếp.

Thượng sĩ Giàng A Thái, Tiểu đội trưởng Tiểu đội 2, Trung đội 1, Đại đội 1, tâm sự: “Khi cùng chơi thể thao, cán bộ và chiến sĩ gần gũi hơn. Anh em mới về đơn vị còn bỡ ngỡ, rụt rè nhưng chỉ qua vài trận bóng là hòa nhập nhanh. Những buổi chơi chung giúp chúng tôi hiểu nhau hơn và cảm thấy đơn vị thực sự là ngôi nhà thứ hai”.

Không chỉ tạo niềm vui, hoạt động thể thao còn giúp cán bộ gần gũi, nắm bắt tâm tư bộ đội. Qua từng buổi tập, cán bộ có thể nhận biết sự thay đổi về sức khỏe, tâm lý của từng quân nhân; từ đó kịp thời động viên, hướng dẫn, giúp đỡ khi cần thiết.

Đại úy Lê Khánh Duy, Chính trị viên Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 82, cho biết: “Hoạt động thể dục-thể thao trước hết giúp bộ đội nâng cao sức khỏe, giải tỏa căng thẳng sau huấn luyện. Quan trọng hơn, đây là môi trường để cán bộ, chiến sĩ giao lưu, chia sẻ, tăng cường đoàn kết. Khi bộ đội có sân chơi lành mạnh, đời sống tinh thần được nâng lên, mỗi quân nhân cũng thêm gắn bó với tập thể, có động lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ”.

Xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện bắt đầu từ những nền nếp thiết thực, gần gũi với đời sống bộ đội. Ở Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 82, thể dục-thể thao trong giờ thứ 8 và ngày nghỉ đã trở thành nét đẹp văn hóa, góp phần tạo không khí vui tươi, lành mạnh, tăng cường đoàn kết cán bộ, chiến sĩ. Từ những sân chơi bổ ích ấy, bộ đội thêm khỏe, gắn bó với đơn vị, có động lực vượt qua khó khăn, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.