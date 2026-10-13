HLV Popov: Thể Công Viettel có thể đá sòng phẳng với Persib Bandung

Sau trận hòa 1-1 với Melbourne Victory (Australia), Thể Công Viettel có chuyến làm khách trên sân của Persib Bandung trong khuôn khổ lượt trận thứ 2 bảng E, Cúp C2 châu Á 2026/27.

Đánh giá về trận đấu, HLV Popov cho biết: "Persib là một đội bóng rất mạnh, dù kết quả thi đấu gần đây không quá ấn tượng. Nhưng điều đó cho thấy bảng đấu này khó khăn và đầy thách thức. Họ không chỉ là một trong những đội bóng lớn nhất Indonesia mà còn là niềm tự hào của quốc gia này. Chúng tôi biết đây là một trận đấu rất khó khăn, nhưng toàn đội chuẩn bị kỹ lưỡng và nỗ lực hết mình".

HLV Popov rất tự tin trước trận đấu. Ảnh: H.X

Thuyền trưởng Thể Công Viettel nói thêm về đối thủ: "Tôi nghĩ với một đội có lực lượng dày và giàu kinh nghiệm đá nhiều đấu trường như Persib, điều đó không phải vấn đề lớn với họ. Đội hình của Persib ấn tượng, với nhiều cầu thủ đắt giá. Tôi biết Marc Klok. Anh ấy là ngôi sao hàng đầu, có chuyên môn rất cao, đặc biệt là ở khả năng tấn công.

Chúng tôi đã xem lại các trận gần nhất của đối thủ để phân tích nhằm tạo ra thế trận cạnh tranh sòng phẳng. Tôi nhận ra lối chơi của Persib có sự khác biệt khi đá giữa đấu trường quốc tế và giải quốc nội, đặc biệt là trong khâu tấn công và phòng ngự. Rõ ràng là họ có cách tiếp cận khác nhau cho từng mặt trận".

Thể Công Viettel quyết giành kết quả tốt nhất trên sân khách. Ảnh: Dương Đệ

"Persib có thể bắt đầu trận đấu với những ngôi sao và sau đó tung vào sân những nhân tố khác trong hiệp hai. Chính điều đó có thể tạo nên sự khác biệt. Qua trận đấu vừa rồi, tôi thấy có vẻ như họ đang gặp vấn đề khi cầu thủ phòng ngự bị chấn thương", HLV Popov chốt lại.

Bên kia chiến tuyến, HLV Igor Tolic cho biết: "Chúng tôi không nhìn vào điểm số hay bảng xếp hạng, chỉ muốn đưa ra quyết định tốt nhất, tập trung cho từng trận. Cách chơi của Persib Bandung đơn giản là khai thác điểm yếu của đối thủ".

Trận Persib Bandung vs Thể Công Viettel diễn ra lúc 19h15 ngày 14/10 tại Bandung, Indonesia.