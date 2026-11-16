Trọn lòng với việc chung

Ông Điểu K’Băm (ngoài cùng bên phải) thường xuyên cùng cán bộ thôn đến thăm hỏi, nắm bắt tình hình và vận động người dân phát triển kinh tế gia đình. Ảnh: Thùy Giang

Gắn kết lòng dân

Thôn 4, xã Cát Tiên 2 hiện có 44 hộ với 157 nhân khẩu, 100% là đồng bào dân tộc thiểu số, chủ yếu là người Châu Mạ và S’tiêng. Cách trung tâm xã gần 30 km, đời sống người dân hầu hết dựa vào sản xuất nông nghiệp.

Đã có thời, nơi đây là một trong những địa bàn còn nhiều cách trở giữa vùng rừng. Trước năm 2018, thôn chưa có điện lưới quốc gia, sóng điện thoại gần như vắng bóng. Đêm xuống, ánh đèn dầu leo lắt soi sáng từng mái nhà; muốn liên lạc với bên ngoài, người dân phải tìm đến những vị trí cao để dò tín hiệu. Cuộc sống thiếu thốn khiến việc tiếp cận thông tin, tổ chức sản xuất gặp nhiều trở ngại.

Gắn bó với địa bàn, trên cương vị Trưởng thôn và là người có uy tín trong cộng đồng, ông Điểu K’Băm luôn cùng cán bộ thôn, MTTQ xã gần gũi, nắm bắt đời sống và vận động bà con vượt qua khó khăn. Khi điện lưới quốc gia được kéo về, hạ tầng viễn thông từng bước cải thiện, ông chủ động khuyến khích các hộ sắm tivi để cập nhật thông tin, đầu tư máy bơm nước phục vụ sản xuất, mạnh dạn mở rộng diện tích cà phê, sầu riêng bên cạnh cây điều truyền thống.

Để tạo được sự đồng thuận, ông K’Băm cùng cán bộ thôn thường xuyên đến từng nhà thăm hỏi, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, kiên trì giải thích những chủ trương, chính sách còn mới hoặc chưa được bà con hiểu rõ.

“Có những chủ trương, chính sách bà con chưa hiểu, tôi lại cùng cán bộ giải thích bằng những điều gần gũi với cuộc sống, có việc phải trở lại nhiều lần mới tạo được sự đồng thuận. Phương châm “mưa dầm thấm lâu” vì thế được chúng tôi vận dụng bằng sự kiên trì, chân thành và trách nhiệm với từng gia đình”, ông K’Băm nói.

Bà Điểu Thị Chên, người dân thôn 4 chia sẻ: “Ông K’Băm thường xuyên đến hỏi han, nắm bắt tình hình gia đình và lắng nghe những điều bà con còn băn khoăn. Việc gì chưa hiểu, ông lại giải thích, vận động để mọi người cùng đồng thuận, tham gia việc chung của thôn”.

Trưởng thôn Điểu K’Băm trò chuyện thân tình với các em nhỏ ở thôn 4, xã Cát Tiên 2

Chung sức dựng xây

Bên cạnh công tác tuyên truyền, vận động, ông K’Băm còn từng đảm nhiệm vai trò Trưởng Ban Quản lý Quỹ phát triển sinh kế cộng đồng thôn 4. Trong thời gian này, ông tổ chức họp dân định kỳ, công khai tài chính, phối hợp giám sát việc sử dụng nguồn vốn của các hộ đồng bào dân tộc thiểu số. Nguồn lực từ quỹ được đưa vào sản xuất, góp phần cải thiện sinh kế, đồng thời gắn với trách nhiệm quản lý, bảo vệ rừng.

Với người dân sống bên rừng, sinh kế và việc gìn giữ tài nguyên rừng luôn gắn bó mật thiết. Ông K’Băm chia sẻ: “Tôi thường vận động bà con làm tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng, giữ gìn vệ sinh thôn, xóm, đoàn kết, tương trợ nhau trong cuộc sống. Với người dân sống bên rừng, giữ được rừng cũng là giữ nguồn sống cho hôm nay và mai sau”.

Khi những vườn điều lâu năm ngày càng già cỗi, năng suất giảm, yêu cầu tìm hướng sinh kế phù hợp lại đặt ra. Đầu năm 2026, Chi bộ thôn 4 triển khai mô hình trồng cà phê dưới tán điều, hướng đến nâng cao giá trị trên cùng diện tích đất sản xuất. Ông K’Băm phối hợp với cán bộ thôn, MTTQ và các đoàn thể đến từng hộ, xuống tận vườn giải thích, hướng dẫn, tháo gỡ những băn khoăn về kỹ thuật và hiệu quả kinh tế. Từ mục tiêu vận động trồng xen 20 ha cà phê, diện tích thực hiện đã vượt kế hoạch.

Theo ông Lê Văn Tuyến - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Cát Tiên 2, ông Điểu K’Băm là người gần dân, hiểu dân, luôn chủ động phối hợp với MTTQ và các đoàn thể trong nắm bắt tình hình, tuyên truyền, vận động bà con. Sự tận tâm, kiên trì và khả năng tập hợp người dân của ông góp phần củng cố khối đại đoàn kết ở khu dân cư.

Từ một thôn từng nhiều năm cách trở giữa rừng sâu, thôn 4 hôm nay đang từng bước mở ra những hướng phát triển mới. Đằng sau những đổi thay ấy là sự đồng lòng của cộng đồng và những đóng góp thiết thực của những người tận tụy với việc chung. Đó cũng là sức mạnh được khơi dậy từ công tác dân vận ở cơ sở.