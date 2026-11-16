Thời tiết hôm nay 16/11: Hà Nội ngày nắng, Nam bộ có mưa dông

Ngày 16/11, Bắc bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Huế duy trì thời tiết ngày nắng, sáng sớm có sương mù, đêm và sáng trời lạnh. Ảnh minh họa được tạo với sự hỗ trợ của AI.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 16/11, thời tiết Bắc bộ phổ biến có mây, sáng sớm xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ban ngày trời nắng. Nhiệt độ tại nhiều địa phương dao động trong khoảng 20-31 độ C, vùng núi có nơi dưới 19 độ C.

Tại Hà Nội, trời có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Gió nhẹ, đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ C, cao nhất 28-30 độ C.

Bắc bộ ngày nắng, đêm và sáng sớm trời lạnh

Tây Bắc bộ có mây, đêm mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, riêng khu Tây Bắc 16-19 độ C; cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Đông Bắc bộ có mây, đêm mưa vài nơi, sáng sớm xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, vùng núi có nơi dưới 19 độ C; cao nhất 28-31 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế, trời có mây, đêm mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Nam Trung bộ và Nam bộ có mưa rào, dông vài nơi

Duyên hải Nam Trung bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Cao nguyên Trung bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm xuất hiện mưa rào, dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Nam bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, cao nhất 31-34 độ C.

Tại TP.HCM, trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C, cao nhất 31-34 độ C.

Trong mưa dông, người dân cần đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết 34 tỉnh, thành ngày 16/11/2026

Thứ Hai, ngày 16/11/2026. Nhiệt độ thấp nhất, cao nhất và hình thái thời tiết.

15 Miền Bắc

11 Miền Trung

8 Miền Nam

Miền Bắc 15 tỉnh, thành

Miền Trung và Cao nguyên Trung Bộ 11 tỉnh, thành

Miền Nam 8 tỉnh, thành

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Lưu ý: Nhiệt độ là dự báo tham khảo tại điểm đại diện của từng tỉnh, thành, không phản ánh đồng nhất thời tiết trên toàn tỉnh. Dữ liệu có thể thay đổi theo lần cập nhật.

Nguồn dữ liệu tham khảo: thoitietngaymai.com.vn, ngày 16/11/2026.