Xã Phước Trà khen thưởng 18 hộ gia đình chấp hành tốt chủ trương giải phóng mặt bằng

UBND xã Phước Trà cho biết, qua công tác tuyên truyền, vận động, các hộ dân bị ảnh hưởng bởi 2 dự án nêu trên đã tích cực ủng hộ chủ trương của Đảng, Nhà nước về thực hiện công trình.

Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng đối với các công trình do UBND xã làm chủ đầu tư đã hoàn thành 100%, tạo điều kiện thuận lợi để triển khai thi công, bảo đảm tiến độ thực hiện các công trình trên địa bàn.

Việc kịp thời biểu dương, khen thưởng các hộ gia đình có thành tích xuất sắc trong công tác giải phóng mặt bằng nhằm ghi nhận những đóng góp tích cực của người dân và góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, tạo sự đồng thuận trong thực hiện các công trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Chủ tịch UBND xã Phước Trà Hoàng Văn Hùng cho biết, tính đến ngày 6/11/2026 địa phương đã giải ngân hơn 38,1 tỷ đồng, đạt 77,14% kế hoạch vốn thành phố giao.