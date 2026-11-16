[Infographic] Sự tham gia của Việt Nam trong Cộng đồng Pháp ngữ
Việt Nam sẵn sàng cùng các thành viên xây dựng một Cộng đồng Pháp ngữ đoàn kết, năng động, hướng tới người dân, nơi sự đa dạng trở thành thế mạnh cho hợp tác và phát triển.
Cộng đồng Pháp ngữ là một không gian hợp tác mà các thành viên có sự đa dạng về địa lý, văn hóa, trình độ phát triển, cùng nhau chia sẻ những giá trị chung về hòa bình, đoàn kết, đối thoại. Việt Nam sẵn sàng cùng các thành viên xây dựng một Cộng đồng Pháp ngữ đoàn kết, năng động, hướng tới người dân, nơi sự đa dạng trở thành thế mạnh cho hợp tác và phát triển.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/infographic-su-tham-gia-cua-viet-nam-trong-cong-dong-phap-ngu-post1002861.html