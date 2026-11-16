[Infographic] Sự tham gia của Việt Nam trong Cộng đồng Pháp ngữ

Với mục tiêu hòa điện vào lưới điện quốc gia trong cuối năm 2026, những ngày này, trên công trường Dự án Nhà máy Nhiệt điện (NMNĐ) Na Dương II, chủ đầu tư và các nhà thầu đang tập trung nhân lực, thiết bị, đẩy nhanh tiến độ thi công, lắp đặt các hạng mục còn lại, sớm đưa công trình vào vận hành.