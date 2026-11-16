Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương: Phát huy truyền thống 65 năm, giữ vững kỷ luật, kỷ cương Đảng trong Đảng bộ Quân đội

Dấu ấn 65 năm giữ nghiêm kỷ luật, xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh

Công tác kiểm tra trong Đảng bộ Quân đội là một bộ phận quan trọng trong công tác kiểm tra của Đảng, gắn liền với quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam. Ngay từ những ngày đầu thành lập lực lượng vũ trang, công tác kiểm tra, giữ gìn kỷ luật Đảng đã được các cấp ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

Trước yêu cầu nhiệm vụ cách mạng, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng, ngày 13/11/1961, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 30-NQ/TW về một số vấn đề tổ chức đảng trong Quân đội, trong đó xác định việc thành lập Ủy ban Kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Quân đội. Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương đầu tiên gồm 7 đồng chí, do đồng chí Song Hào, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam làm Trưởng Ban. Từ đó, hệ thống ủy ban kiểm tra được thành lập từ Quân ủy Trung ương đến cấp trung đoàn và tương đương, ngày 13/11/1961 trở thành Ngày truyền thống của Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương và ngành Kiểm tra Đảng trong Đảng bộ Quân đội.

Cùng với sự phát triển của Quân đội và yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Đảng, tổ chức cơ quan ủy ban kiểm tra các cấp từng bước được kiện toàn. Ngày 6/11/1967, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị ký Quyết định số 110/QĐ-CT về tổ chức cơ quan giúp việc ủy ban kiểm tra của đảng ủy các cấp trong Quân đội, đánh dấu bước phát triển mới về tổ chức và lực lượng làm công tác kiểm tra. Qua các thời kỳ, cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan tiếp tục được bổ sung, hoàn thiện. Đặc biệt, ngày 16/12/2025, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ký Quyết định số 6489/QĐ-BQP về tổ chức lại Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương theo hướng chuyên sâu, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trải qua 65 năm xây dựng và trưởng thành, ngành Kiểm tra Đảng trong Đảng bộ Quân đội đã không ngừng phát triển cả về tổ chức và nội dung hoạt động, luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, thực hiện nghiêm chức năng, nhiệm vụ theo Điều lệ Đảng. Trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, công tác kiểm tra, giám sát và giữ gìn kỷ luật Đảng góp phần xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh, củng cố niềm tin, ý chí chiến đấu, cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân giành thắng lợi, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhất là thời kỳ đổi mới, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương đã chủ động tham mưu với Quân ủy Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện có nền nếp, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý những thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm, góp phần giữ nghiêm kỷ luật Đảng, kỷ luật Quân đội và pháp luật Nhà nước.

Những năm gần đây, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương và Quân ủy Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngành Kiểm tra Đảng trong Đảng bộ Quân đội đã tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng tham mưu, hướng dẫn và tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Công tác kiểm tra, giám sát góp phần giữ vững nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng; chủ động phòng ngừa, phát hiện, xử lý vi phạm; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; góp phần xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và sức mạnh chiến đấu của Quân đội.

Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ

Công tác kiểm tra, giám sát là một trong những chức năng lãnh đạo quan trọng của Đảng, góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương, bảo đảm sự thống nhất trong tổ chức, tư tưởng và hành động. Đối với Đảng bộ Quân đội, công tác này có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng, trực tiếp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên và sức mạnh tổng hợp của Quân đội.

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, tại Lễ kỷ niệm ngày 12/11, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương đã định hướng nhiều nhiệm vụ trọng tâm cho Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương, cấp ủy, ủy ban kiểm tra và đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Quân đội.

Trước hết, toàn ngành cần tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra, cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò của công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng; thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với Quân đội, xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ.

Cùng với đó, công tác kiểm tra, giám sát phải được tiến hành chủ động, kịp thời, toàn diện, đồng bộ, bảo đảm dân chủ, khách quan, công tâm, thận trọng, chặt chẽ, chính xác, nghiêm minh, đúng nguyên tắc, quy trình, thủ tục và thẩm quyền. Tăng cường giám sát thường xuyên, giám sát ngay từ đầu để kịp thời phát hiện, ngăn ngừa vi phạm; đồng thời phát hiện, bảo vệ và thúc đẩy những nhân tố mới, tích cực, những cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Chủ động tham mưu xây dựng, hoàn thiện các quy định, quy trình về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng; tăng cường nắm chắc tình hình, nhất là đối với cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu, không để những vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cũng yêu cầu chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, tinh thông nghiệp vụ, công tâm, chính trực, chí công vô tư, có dũng khí đấu tranh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ, từng bước chuyển công tác kiểm tra, giám sát từ phương thức truyền thống sang phương thức “kiểm tra, giám sát trên dữ liệu”, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác. Đồng thời, thường xuyên chăm lo xây dựng Đảng bộ Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương trong sạch, vững mạnh; xây dựng cơ quan vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; giữ vững đoàn kết, thống nhất, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân đội, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa tin tưởng, với truyền thống 65 năm vẻ vang, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương và đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra Đảng trong Đảng bộ Quân đội sẽ tiếp tục phát huy phẩm chất, bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, xứng đáng với sự tin tưởng của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Quân đội.