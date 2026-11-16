255 thủ tục hành chính của Bộ Tài chính được thực hiện không phụ thuộc địa giới

Từ ngày 12/11/2026, 255 thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính được thực hiện không phụ thuộc vào địa giới hành chính trên phạm vi toàn quốc. Ảnh được tạo với sự hỗ trợ của AI.

Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 3318/QĐ-BTC ngày 12/11/2026, công bố danh mục 255 thủ tục hành chính được thực hiện không phụ thuộc vào địa giới hành chính trong phạm vi toàn quốc. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Theo quy định, người dân và doanh nghiệp có thể thực hiện các thủ tục thuộc danh mục thông qua hình thức trực tuyến, dịch vụ bưu chính hoặc tại các bộ phận một cửa theo quy định, không bị giới hạn bởi địa giới hành chính nơi cư trú hoặc đặt trụ sở.

Đăng ký doanh nghiệp, thuế và hải quan chiếm phần lớn thủ tục

Trong tổng số 255 thủ tục được công bố, lĩnh vực hải quan chiếm số lượng lớn nhất với 133 thủ tục.

Các thủ tục đáng chú ý gồm xem hàng hóa trước khi khai hải quan; thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đăng ký tờ khai một lần; hủy tờ khai hải quan; thủ tục hải quan đối với hàng hóa đưa vào, đưa ra khu thương mại tự do, khu phi thuế quan.

Lĩnh vực doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể có 58 thủ tục, bao gồm đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH một thành viên, công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty cổ phần và công ty hợp danh.

Ngoài ra, các thủ tục đăng ký thay đổi nội dung hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh cũng nằm trong danh mục.

Đối với lĩnh vực thuế, có 51 thủ tục được thực hiện không phụ thuộc vào địa giới hành chính. Trong đó có khai thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng vốn của doanh nghiệp nước ngoài; quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp theo phương pháp doanh thu, chi phí; quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công.

Lĩnh vực kho bạc nhà nước có 9 thủ tục, gồm nộp tiền vào ngân sách nhà nước, hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước và xác nhận vốn nước ngoài.

Lĩnh vực bảo hiểm xã hội có 3 thủ tục, gồm giải quyết chế độ đối với người lao động không đủ điều kiện hưởng lương hưu và chưa đủ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội; giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội một lần; thanh toán trực tiếp chi phí khám, chữa bệnh giữa cơ quan bảo hiểm xã hội và người tham gia bảo hiểm y tế.

Riêng lĩnh vực đấu thầu có một thủ tục là cấp chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu.

Hướng tới 100% dịch vụ công thiết yếu không phụ thuộc địa giới vào năm 2030

Cùng với việc mở rộng danh mục thủ tục hành chính, Bộ Tài chính đặt mục tiêu đẩy mạnh số hóa quy trình giải quyết hồ sơ, tăng cường kết nối và tái sử dụng dữ liệu giữa các cơ quan quản lý.

Đến năm 2030, Bộ phấn đấu 100% thủ tục hành chính thuộc danh mục dịch vụ công thiết yếu trong phạm vi quản lý được tiếp nhận không phụ thuộc vào địa giới hành chính tại các Trung tâm Phục vụ hành chính công trên toàn quốc.

Đồng thời, 100% dịch vụ công được cung cấp chủ động khi đáp ứng đầy đủ điều kiện về dữ liệu và hạ tầng số.

Bộ Tài chính cũng đặt mục tiêu chỉ số hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với việc giải quyết thủ tục hành chính đạt tối thiểu 95%. Toàn bộ phản ánh, kiến nghị liên quan đến quy định hành chính phải được tiếp nhận, xử lý và công khai kết quả đúng thời hạn.

Các đơn vị thuộc Bộ được yêu cầu tiếp tục rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính, thực hiện kiểm soát và giải quyết hồ sơ trên môi trường điện tử, tăng cường sử dụng dữ liệu đã có trong hệ thống.

Một trong những nguyên tắc được Bộ Tài chính nhấn mạnh là “người dân, doanh nghiệp chỉ cung cấp thông tin một lần”, hạn chế yêu cầu kê khai lại những dữ liệu đã được cơ quan nhà nước thu thập và quản lý.

Việc theo dõi, đánh giá kết quả giải quyết thủ tục hành chính cũng được định hướng thực hiện trên cơ sở dữ liệu theo thời gian thực, gắn với trách nhiệm của lãnh đạo, cán bộ, công chức và viên chức tại các đơn vị thuộc Bộ.