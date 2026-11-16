Lan tỏa sức mạnh đại đoàn kết từ cơ sở

Bà con xóm Nà Giàm, xã Nghinh Tường nhảy sạp vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 ngày 8/11/2026.

Đoàn kết từ những việc làm chung

Ở xóm Đuổm, xã Phú Lương, sau khi ba xóm Đuổm, Đồng Chằm và Ao Sen sáp nhập, việc duy trì sự gắn bó giữa các hộ dân được chú trọng. Với 368 hộ, hơn 1.600 nhân khẩu, cộng đồng dân cư mới tiếp tục kế thừa những mối quan hệ láng giềng đã được vun đắp từ trước. Người dân đã đóng góp 70 triệu đồng làm đường bê tông, gần 33 triệu đồng ủng hộ các loại quỹ.

Ông Đào Mạnh Cường, Bí thư Chi bộ xóm Đuổm, cho biết việc vận động người dân được thực hiện trên tinh thần công khai, dân chủ. Những vấn đề liên quan đến quyền lợi, trách nhiệm của các hộ đều được đưa ra trao đổi để bà con thống nhất. Khi hiểu rõ công việc và lợi ích chung, người dân sẵn sàng góp công, góp của thực hiện.

Tại xã Yên Phong, việc củng cố tổ chức và duy trì hoạt động tại 10 thôn được chú trọng. Đồng chí Chu Văn Triều, Chủ tịch UBND xã, cho biết, các tổ chức trong hệ thống chính trị ở khu dân cư được củng cố, kiện toàn và hoạt động nền nếp; đời sống người dân từng bước cải thiện, bộ mặt nông thôn có nhiều đổi thay, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ ổn định.

Phần thi đan lát thu hút đông đảo bà con thôn 8, xã Yên Phong tham gia trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026.

Thực tế cho thấy, sau sắp xếp địa bàn, sự gắn kết không tự nhiên hình thành từ việc thay đổi tên gọi hay địa giới. Vai trò của chi bộ, trưởng thôn, xóm và Ban Công tác Mặt trận ngày càng quan trọng. Cán bộ cơ sở phải gần dân, lắng nghe ý kiến, kiên trì vận động để người dân cùng tham gia giải quyết công việc chung.

Sự gắn kết cộng đồng còn được bồi đắp qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ. Năm 2026, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc được tổ chức gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11 và Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo điều kiện để các địa phương giới thiệu bản sắc văn hóa, giao lưu và tăng cường sự gắn bó giữa các dân tộc, các thế hệ.

Một trong những hoạt động nổi bật là Liên hoan nghệ thuật quần chúng “Tiếng hát Đại đoàn kết” tỉnh Thái Nguyên lần thứ nhất, với 92 đội đến từ 92 xã, phường, trình diễn 276 tiết mục tại ba khu vực. Những làn điệu dân ca, tiếng hát, điệu múa và sắc màu văn hóa truyền thống được giới thiệu rộng rãi. Qua đó, mỗi địa phương có dịp giao lưu, chia sẻ và lan tỏa những giá trị văn hóa đặc trưng.

Bà Nguyễn Thị Thu Trang, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Phú Lương, nhấn mạnh: Tinh thần đoàn kết được thể hiện qua sự tham gia, hưởng ứng các hoạt động chung tại khu dân cư. Việc tập hợp người dân, vận động các gia đình tham gia phong trào, giữ gìn tình làng nghĩa xóm là nội dung quan trọng trong công tác Mặt trận ở cơ sở.

Chăm lo đời sống, phát huy sức dân

Cùng với kết nối cộng đồng, MTTQ các cấp chú trọng lắng nghe, tiếp nhận ý kiến và kiến nghị của Nhân dân. Trong 10 tháng, các cuộc tiếp xúc cử tri ghi nhận 4.884 ý kiến, kiến nghị; hoạt động “Tháng nghe dân nói” được triển khai với 100 diễn đàn.

Đến hết tháng 9-2026, Cổng Mặt trận số 24/7 tiếp nhận 169 kiến nghị, phản hồi 150 kiến nghị, đạt 88,8%. Đây là những kênh trao đổi giúp tiếng nói của người dân được tiếp nhận, đồng thời tăng trách nhiệm theo dõi, đôn đốc giải quyết của các cấp, ngành.

Bà con thôn 8, xã Yên Phong tham gia phần thi thái chuối tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026.

Tinh thần đại đoàn kết còn được thể hiện qua sự sẻ chia với những người có hoàn cảnh khó khăn. Từ đầu năm đến nay, Quỹ “Vì người nghèo” cấp tỉnh và cấp xã, MTTQ các cấp đã hỗ trợ xây mới 75 nhà, sửa chữa 27 nhà, tặng 9.879 suất quà, hỗ trợ sinh kế cho 72 hộ và hỗ trợ 1.338 học sinh. Toàn tỉnh đã trao 144.159 suất quà cho người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo, học sinh và người có hoàn cảnh khó khăn, với tổng kinh phí trên 96,557 tỷ đồng.

Dịp Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm nay, tỉnh hỗ trợ 18 hộ là con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học xóa nhà tạm, nhà dột nát với tổng kinh phí 1,2 tỷ đồng; hỗ trợ sinh kế cho 30 hộ với tổng kinh phí 600 triệu đồng. Tổng nguồn lực dự kiến là 1,8 tỷ đồng dành cho 48 hộ.

Không chỉ hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn, Mặt trận còn vận động nhân dân trực tiếp đóng góp nguồn lực xây dựng quê hương. Trong 10 tháng đầu năm, người dân các địa phương trong tỉnh đã đóng góp 54.416m² đất và 25.146 ngày công xây dựng nông thôn mới. Mỗi phần đất hiến, mỗi ngày công lao động đều góp phần thực hiện các công trình phục vụ cộng đồng, thể hiện tinh thần tự nguyện và trách nhiệm của người dân đối với địa phương.

Ông Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, cho rằng: Phát huy sức mạnh đại đoàn kết cần gắn với thực hiện tố phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Khi người dân được thông tin đầy đủ, tham gia bàn bạc và giám sát những công việc liên quan trực tiếp đến mình, các chủ trương, chính sách sẽ thuận lợi hơn khi triển khai tại cơ sở. MTTQ tiếp tục giữ vai trò tập hợp, vận động các tầng lớp Nhân dân, phát huy tinh thần tương trợ, cùng tham gia các phong trào thi đua, cuộc vận động.

Sức mạnh đại đoàn kết được vun đắp từ niềm tin và sự tự nguyện chung tay của mỗi người dân, từ những công trình được xây dựng, những gia đình được sẻ chia đến những giá trị văn hóa được gìn giữ. Đó cũng là nền tảng để MTTQ tiếp tục tập hợp, phát huy sức dân, góp phần xây dựng tỉnh Thái Nguyên ngày càng phát triển, giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình.