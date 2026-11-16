Lan tỏa sức mạnh đại đoàn kết từ cơ sở tại khu dân cư Cồn Mong

Cùng dự có lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Ban Đô thị (HĐND thành phố) và đông đảo nhân dân Tổ dân phố (TDP) Cồn Mong.

Lãnh đạo TP Đà Nẵng tặng quà cho Tổ dân phố Cồn Mong tại Ngày hội Đại đoàn kết 2026. Ảnh: P.T

TDP Cồn Mong hiện có 460 hộ với hơn 1.600 nhân khẩu, đời sống gắn bó với nghề lao động tự do, công nhân và kinh doanh nhỏ. Những năm qua, Cấp ủy, Ban Công tác Mặt trận và các đoàn thể cùng toàn thể nhân dân luôn giữ vững tinh thần tương thân tương ái, phát huy nhiều mô hình tự quản thiết thực. Điểm sáng nổi bật là hoạt động bền bỉ của Tổ xung kích bảo vệ môi trường và phong trào “Ngày cuối tuần xanh - sạch - đẹp”, góp phần giữ gìn cảnh quan công viên, tuyến đường luôn sạch sẽ. Song song với đó, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã được TDP phối hợp với Công an phường triển khai hiệu quả thông qua việc trao tặng phương tiện phòng cháy chữa cháy, phối hợp hòa giải thành công các mâu thuẫn ngay từ cơ sở. Công tác chăm lo gia đình chính sách, người cao tuổi neo đơn, học sinh nghèo hiếu học và thiếu nhi luôn được khu dân cư đặc biệt chú trọng với nguồn kinh phí huy động hiệu quả.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh phát biểu tại Ngày hội. Ảnh: P.T

Lãnh đạo phường Hòa Xuân cùng các đại biểu, nhân dân TDP Cồn Mong tham dự tại Ngày hội.

Tại ngày hội, Ban Công tác Mặt trận đã kiến nghị thành phố và địa phương quan tâm cải tạo hệ thống công viên, vườn dạo, nâng cấp một số tuyến đường giao thông cùng hệ thống thoát nước nhằm khắc phục tình trạng ngập úng vào mùa mưa.

Lãnh đạo phường Hòa Xuân tặng hoa chúc mừng TDP Cồn Mong nhân Ngày hội Đại đoàn kết 2026.

Phát biểu tại ngày hội, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh ân cần thăm hỏi, biểu dương nỗ lực của nhân dân Cồn Mong trong việc duy trì khối đại đoàn kết và nhân rộng các mô hình tự quản hay. Thông tin về những thành quả kinh tế - xã hội chung của thành phố trong năm 2026, lãnh đạo thành phố nhấn mạnh sự đóng góp thiết thực của từng khu dân cư và mỗi hộ gia đình.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh trao quà cho người cao tuổi và các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn.

Bí thư Đảng ủy phường Hòa Xuân Nguyễn Văn Hùng trao quà cho bà con tại sự kiện. Ảnh: P.T

Nhấn mạnh truyền thống đại đoàn kết là cội nguồn sức mạnh để vượt qua mọi thử thách, thời gian tới, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố đề nghị TDP Cồn Mong tập trung thực hiện tốt bốn nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục củng cố khối đoàn kết, phát huy dân chủ cơ sở, gắn bó mật thiết với nhân dân. Cùng với đó, xây dựng nếp sống văn hóa từ mỗi gia đình, ứng xử văn minh và có trách nhiệm trên không gian mạng; đồng thời duy trì hiệu quả các mô hình tự quản như “Khu nhà trọ 4 an” và tiếp tục quan tâm chăm lo các hộ khó khăn, yếu thế cũng phòng chống tệ nạn xã hội.

Lãnh đạo thành phố và phường Hòa Xuân tham quan các gian hàng trưng bày tại Ngày hội. Ảnh: P.T

Ghi nhận các kiến nghị thiết thực của khu dân cư, lãnh đạo thành phố giao UBND phường Hòa Xuân phối hợp khảo sát, giải quyết theo thẩm quyền, đồng thời báo cáo thành phố tháo gỡ những vấn đề vượt thẩm quyền bảo đảm công khai, minh bạch. Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh tin tưởng với truyền thống nghĩa tình và sự đồng lòng, tổ dân phố Cồn Mong sẽ tiếp tục vươn lên xây dựng khu dân cư ngày càng văn minh, an toàn và hạnh phúc.

Nhân dịp này, lãnh đạo thành phố và chính quyền địa phương đã trao tặng quà và hoa chúc mừng Ngày hội cho TDP Cồn Mong cùng nhiều phần quà ý nghĩa cho hộ khó khăn, nghèo, cận nghèo, người cao tuổi.