TPHCM 2026 - năm bản lề của siêu đô thị

Trưa 12/11/2026, tại Kỳ họp thứ 7, HĐND TPHCM khóa XI bầu đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy - giữ chức Chủ tịch UBND TPHCM (UBNDTP) với kết quả 112/112 phiếu tán thành. Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Lê Quốc Phong nêu mục tiêu "đưa siêu đô thị TPHCM trở thành cực tăng trưởng quan trọng của đất nước", gắn với duy trì tăng trưởng 2 con số suốt nhiệm kỳ. Người đứng đầu chính quyền TP từ nay chính là người suốt 13 tháng qua đã cùng Bí thư Thành ủy giữ nhịp phát triển cho bộ máy. Chính vì vậy, nhìn lại năm 2026 của TPHCM trước hết là nhìn lại cách Thành ủy đặt mục tiêu, giao việc và đo kết quả.

Cam kết hai con số và nhịp chỉ đạo của Thành ủy

Mục tiêu của năm được đặt ra từ rất sớm. Tại buổi làm việc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với Ban Thường vụ Thành ủy chiều 27/4/2026, đồng chí Trần Lưu Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM - cam kết TP sẽ đạt tăng trưởng 2 con số trong năm nay. Bí thư Thành ủy đồng thời nhắc lại nhiệm vụ được giao về thu ngân sách; nếu năm 2025, TP thu khoảng 800 ngàn tỷ đồng thì năm 2026 phải đạt 1 triệu tỷ đồng.

Cách Thành ủy biến cam kết thành nhiệm vụ cho bộ máy thể hiện qua các hội nghị trong năm. Khi quán triệt Nghị quyết (NQ) 09 của Bộ Chính trị vào sáng 06/6, Bí thư Thành ủy nêu 5 từ khóa "trọng trách, quyết tâm, chuẩn xác, sáng tạo, dũng cảm". Kết luận Hội nghị Thành ủy lần thứ 7 ngày 06/7, đồng chí đánh giá "chưa bao giờ TP có cơ chế thoáng và rộng mở như hiện nay", nhưng cũng thừa nhận mức tăng GRDP 6 tháng là 8,55% còn xa mục tiêu và năng lực của một bộ phận công chức chưa đáp ứng yêu cầu.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị quán triệt Nghị quyết 09 ngày 06/6/2026

Đến Hội nghị lần thứ 9 ngày 22/9, ba chỉ tiêu được chốt lại cho chặng cuối: tăng trưởng trên 2 con số, thu ngân sách 1 triệu tỷ đồng và giải ngân 100% vốn đầu tư công. Bí thư Thành ủy giải thích thêm, TPHCM đóng góp khoảng 24% GDP cả nước, nếu tăng trưởng của TP giảm 1 điểm phần trăm thì các địa phương còn lại phải tăng thêm khoảng 0,25 điểm phần trăm mới bù được.

Ở vị trí Phó Bí thư Thường trực khi ấy, đồng chí Lê Quốc Phong là người đưa các yêu cầu trên xuống cơ sở và vào khối Dân vận. Làm việc với P. Hiệp Bình ngày 17/6, đồng chí đề nghị phường rà soát kỹ đội ngũ trước khi xin thêm biên chế, đề xuất trên tinh thần "chắt chiu" chỉ tiêu và lấy kết quả, hiệu quả công việc làm thước đo đánh giá cán bộ. Kết luận Hội nghị giao ban giữa Thường trực Thành ủy với Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội sáng 08/7, đồng chí nhấn mạnh "Quý III là thời điểm mang tính bước ngoặt", yêu cầu giao biên chế dựa trên vị trí việc làm chứ không cào bằng và kiên quyết cắt giảm các yêu cầu báo cáo hành chính gây áp lực không cần thiết cho cơ sở.

Theo số liệu sơ kết 9 tháng do UBNDTP công bố ngày 15/10, GRDP ước tính đạt 2,46 triệu tỷ đồng, tăng 9,06% so với cùng kỳ, mức tăng 9 tháng cao nhất của TP trong 10 năm qua. Đà tăng đi lên qua từng quý: quý I tăng 8,57%, quý II tăng 8,68%, quý III tăng 9,86%. Báo cáo trước Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chiều 28/10, đồng chí Lê Quốc Phong dẫn lại chính 2 con số 9,06% và 9,86% để khẳng định kinh tế TP đang tiếp tục tăng tốc. Vốn FDI 9 tháng đạt khoảng 17,8 tỷ USD, vượt 62,4% kế hoạch năm và tăng 323,1%; xuất khẩu khoảng 76 tỷ USD, tăng 10,6%. Du lịch là điểm sáng rõ nhất, với doanh thu khoảng 282.696 tỷ đồng, tăng 43,4% và 8,51 triệu lượt khách quốc tế, tăng 34,5%.

2026 cũng là năm TP bắt đầu vận hành các động lực tăng trưởng mới. Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM (VIFC-HCMC) chính thức hoạt động từ ngày 11/02/2026 với 4 trụ cột là tài chính hàng không, tài chính hàng hải, Fintech Hub và hệ thống liên ngân hàng quốc tế. Trung tâm đã công bố 10 công ty holding là thành viên đầu tiên, với quy mô vốn dự kiến huy động và đầu tư khoảng 2,7 tỷ USD vào năm 2027. Về hạ tầng, trong 9 tháng TP đã khởi công 22 công trình, dự án trọng điểm; trong đó có metro số 2, cao tốc TPHCM - Mộc Bài và Vành đai 4.

Tân Chủ tịch UBND TPHCM Lê Quốc Phong phát biểu nhận nhiệm vụ tại Kỳ họp thứ 7 HĐND TPHCM khóa XI, ngày 12/11/2026

Thành quả phát triển của TPHCM được tiếp sức thêm từ nhiều cơ chế mới. Nghị quyết 09-NQ/TW ngày 19/5/2026 của Bộ Chính trị đã xác lập mục tiêu, tầm nhìn và không gian phát triển mới cho TPHCM trong nhiều thập niên tới. Nghị quyết cho phép TP tăng thêm tối đa 20% tổng biên chế, tức khoảng 14.000 công chức và 25.000 viên chức.

Sáng 24/8, Luật Phát triển đô thị được Quốc hội khóa XVI thông qua, có hiệu lực từ ngày 01/10/2026, được xây dựng theo phương châm "địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm", với khoảng 240 nội dung giao HĐND, UBND và Chủ tịch UBNDTP quy định chi tiết, mở ra cơ chế tự chủ mới cho TP.

Mảnh ghép thứ 3 là quy hoạch. Sáng 30/10, tại Kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề), HĐND TPHCM khóa XI thông qua Quy hoạch tổng thể thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm, theo mô hình đa cực, đa trung tâm gồm 5 cực động lực, 5 hệ liên kết chiến lược, 5 trung tâm vệ tinh và 10 vùng quản trị phát triển.

Nhiều chính sách mới về an sinh xã hội

Điều người dân cảm nhận trực tiếp nhất trong năm là 3 chính sách mới về an sinh xã hội. Chương trình khám sức khỏe (KSK) toàn dân được triển khai ngay sau Chỉ thị 17/CT-TTg ngày 06/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ về KSK định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân, với quy mô mà Sở Y tế gọi là "chưa từng có”. Tại hội nghị ngày 10/4, Giám đốc Sở Y tế TPHCM Tăng Chí Thượng cho biết việc KSK cho toàn bộ người dân trong năm 2026 được triển khai theo chỉ đạo của Bí thư Thành ủy. Theo kế hoạch, ngành Y tế tổ chức khám cho khoảng 15 triệu người, ưu tiên người cao tuổi, người khuyết tật, hộ nghèo, cận nghèo, người có công và người mắc bệnh mạn tính...

Người dân được khám sức khỏe miễn phí tại trạm y tế phường

Ở lĩnh vực giáo dục, chính sách miễn học phí bước sang năm thứ 2. TPHCM đã quyết định miễn học phí cho tất cả trẻ em, học sinh (HS) phổ thông các cấp từ mầm non đến lớp 12 (trừ trường có vốn đầu tư nước ngoài) ngay từ năm học 2025-2026, với tổng kinh phí khoảng 653 tỷ đồng, trước khi Bộ Chính trị quyết định miễn toàn bộ học phí cho HS công lập từ mầm non đến hết cấp trung học phổ thông trên cả nước. Từ năm học 2026-2027, TP cấp miễn phí và cho mượn sách giáo khoa, bắt đầu với toàn bộ HS lớp 1, lớp 6, lớp 10 và hoàn tất tất cả khối lớp trong năm học 2029 - 2030.

Tại Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ TP lần thứ 5, Bí thư Thành ủy thông tin Thường trực Thành ủy đã có chủ trương miễn phí xe buýt. Từ ngày 01/7/2026, TP miễn 100% giá vé trên 134 tuyến, gồm 109 tuyến có trợ giá và 25 tuyến không trợ giá, kéo dài đến hết ngày 31/12/2026 với kinh phí khoảng 606 tỷ đồng.

2026 còn là năm của những dấu mốc chính trị. Sáng 02/7, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến dự và phát biểu tại Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày TP. Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (02/7/1976 - 02/7/2026). Đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm, Bí thư Thành ủy nhắc lại rằng được mang tên Bác vừa là niềm vinh dự thiêng liêng vừa là trách nhiệm to lớn trước Đảng, trước Nhân dân và trước lịch sử.

Nền tảng của những dấu mốc ấy là an ninh, trật tự. Ban chấp hành Đảng bộ TP ban hành NQ 02 ngày 12/12/2025 về tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống ma túy, đặt chỉ tiêu năm 2026 có 30% địa bàn cấp xã cùng toàn bộ cơ sở giáo dục, y tế, doanh nghiệp đạt chuẩn "không ma túy", hướng tới TP không ma túy vào năm 2030. Làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy chiều 28/10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu TP "giải quyết công việc đến kết quả cuối cùng", xác định rõ những phần việc về giao thông, chống ngập, môi trường, phòng chống ma túy phải hoàn thành trước ngày 31/12/2026. Đây cũng là 4 vấn đề tân Chủ tịch Lê Quốc Phong nêu trong phát biểu nhận nhiệm vụ: ùn tắc giao thông, ngập nước, ô nhiễm môi trường và mục tiêu "thành phố không ma túy".

Từ cam kết 2 con số trước Tổng Bí thư hồi tháng 4, NQ 09 tháng 5, Luật Phát triển đô thị tháng 8 đến Quy hoạch tổng thể tháng 10, năm 2026 của TPHCM là năm dựng khung và tăng tốc cùng lúc. Kết quả 9 tháng cho thấy bộ máy đã chạy nhanh hơn bất kỳ năm nào trong 1 thập niên. Tuy nhiên, để hoàn thành trọn vẹn các chỉ tiêu đặt ra, TP vẫn phải tiếp tục giữ nhịp và tăng tốc từ nay đến cuối năm.