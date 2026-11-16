Cảnh sát giao thông TP Huế xử lý nhiều xe chở keo tràm quá tải

Cảnh sát giao thông TP Huế kiểm tra xe keo tràm có dấu hiệu vi phạm.

Tại các phường Kim Long, Hương An, Phú Bài và Thanh Thủy, hoạt động trồng, khai thác rừng sản xuất phát triển kéo theo mật độ phương tiện vận chuyển lâm sản gia tăng. Qua nắm tình hình, lực lượng chức năng ghi nhận một số chủ bãi thu mua, chủ phương tiện và lái xe còn vi phạm quy định về tải trọng, xếp hàng hóa vượt quá chiều cao, chiều dài cho phép, ảnh hưởng đến kết cấu hạ tầng giao thông và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Ngoài tổ chức tuyên truyền trực tiếp tại các bãi tập kết, cơ sở thu mua keo tràm, lực lượng CSGT tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường trọng điểm, tập trung kiểm tra phương tiện vận chuyển keo tràm có dấu hiệu vi phạm.

Tối 14-11, qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện, lập biên bản xử lý 2 trường hợp chở hàng quá tải trọng từ trên 30% đến 50% (quá tải cầu đường từ 10% đến 20%). Các phương tiện vi phạm được yêu cầu sang chuyển hàng hóa, hạ tải tại chỗ trước khi tiếp tục lưu thông.