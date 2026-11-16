Dự báo thời tiết ngày 16/11: Bắc Bộ ngày nắng, Nam Bộ mưa dông

Ảnh minh họa.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia dự báo ngày 16/11, khu vực Bắc Bộ ngày nắng, đêm mưa vài nơi.

Từ Duyên hải Nam Trung Bộ tới Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước

TP Hà Nội: Ngày nắng, đêm không mưa; nhiệt độ thấp nhất từ 23-25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29-31 độ C.

Tây Bắc Bộ: Ngày nắng, đêm mưa vài nơi; nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Đông Bắc Bộ: Ngày nắng, đêm mưa vài nơi; nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Ngày nắng, đêm không mưa; nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Nam Bộ: Ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C.

TPHCM: Ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ C.