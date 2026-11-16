Người cao tuổi thuộc trường hợp nào được nhận trợ cấp xã hội 1,62 triệu đồng/tháng

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 335/2026/NĐ-CP ngày 21/8/2026 quy định chính sách trợ giúp xã hội. Theo đó, mức chuẩn trợ cấp xã hội mới sẽ là 540.000 đồng/tháng. Trợ cấp thực tế được tính bằng mức chuẩn nhân với hệ số tương ứng của từng nhóm đối tượng.

Mức chuẩn trợ giúp xã hội là căn cứ để xác định mức trợ cấp xã hội, mức hỗ trợ kinh phí nhận chăm sóc, nuôi dưỡng; mức chăm sóc, nuôi dưỡng tại các cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở chăm sóc người cao tuổi, cơ sở chăm sóc người khuyết tật, cơ sở chăm sóc trẻ em...

Mức chuẩn mới này sẽ được thực hiện từ ngày 5/10, khi Nghị định số 335/2026/NĐ-CP có hiệu lực. Tuy nhiên, những người đang hưởng chế độ, chính sách trợ giúp xã hội sẽ được tính mức hưởng theo chuẩn mới từ ngày 1/7/2026.

Theo quy định tại điểm đ, khoản 1, Điều 6, Nghị định 335/2026/NĐ-CP thì hệ số trợ cấp xã hội hằng tháng bằng 3,0 đối với người quy định tại điểm b, khoản 5, Điều 5, Nghị định 335/2026/NĐ-CP;

Theo điểm b, khoản 5, Điều 5 Nghị định 335/2026/NĐ-CP, người cao tuổi thuộc một trong các trường hợp quy định sau đây là đối tượng được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng: Người cao tuổi thuộc hộ nghèo, không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng, không có điều kiện sống ở cộng đồng, đủ điều kiện tiếp nhận vào cơ sở trợ giúp xã hội nhưng có người nhận nuôi dưỡng, chăm sóc tại cộng đồng.

Ảnh minh họa.

Khoản 2, Điều 4, Nghị định 335/2026/NĐ-CP quy định: Mức chuẩn trợ giúp xã hội là 540.000 đồng/tháng.

Như vậy, theo quy định, người cao tuổi thuộc hộ nghèo, không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng, không có điều kiện sống ở cộng đồng, đủ điều kiện tiếp nhận vào cơ sở trợ giúp xã hội nhưng có người nhận nuôi dưỡng, chăm sóc tại cộng đồng được hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng bằng 1,62 triệu đồng (540.000 đồng/tháng x 3).

Ngoài ra, theo Điều 9 Nghị định 335/2026/NĐ-CP, người đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng sẽ bị thôi hưởng khi thuộc một trong các trường hợp sau:

- Đối tượng chết hoặc bị tuyên bố mất tích theo quy định của pháp luật;

- Đối tượng không còn đủ điều kiện hưởng theo quy định tại Điều 5 Nghị định 335/2026/NĐ-CP

- Đối tượng đang chấp hành án phạt tù tại trại giam, hoặc có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc thôi hưởng;

- Đối tượng từ chối nhận chế độ, chính sách;

- Sau 3 tháng kể từ ngày có quyết định tạm dừng chi trả mà đối tượng vẫn không thực hiện thủ tục xác định lại mức độ khuyết tật, xác định lại điều kiện hưởng, hoặc không cung cấp thông tin phục vụ công tác quản lý theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.