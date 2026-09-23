Trợ giúp pháp lý miễn phí cho đồng bào dân tộc thiểu số

Sau hợp nhất, Cà Mau có số hộ đồng bào DTTS chiếm khoảng 5% dân số toàn tỉnh, phần đông là đồng bào dân tộc Khmer chiếm khoảng 80%, tiếp đến là dân tộc Hoa và một số dân tộc khác.

Một bộ phận hộ DTTS sinh sống ở vùng sâu, vùng xa, ven biển, điều kiện tiếp cận thông tin và pháp luật còn hạn chế. Đây là một trong những yêu cầu đặt ra đối với công tác TGPL, nhất là đưa dịch vụ pháp lý đến gần người dân hơn.

Một phiên toà có sự tham gia của trợ giúp viên pháp lý, để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người được trợ giúp.

Đưa chính sách đến gần dân

Theo Luật TGPL năm 2017, người DTTS cư trú tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thuộc diện được Nhà nước TGPL miễn phí. Người DTTS ở các địa bàn khác nếu thuộc các nhóm đối tượng theo quy định như hộ nghèo, trẻ em, người khuyết tật, người cao tuổi có khó khăn về tài chính, người có công với cách mạng... cũng được hưởng chính sách này.

Ông Ngô Đức Bính, Phó Giám đốc Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh Cà Mau, cho biết, công tác TGPL cho đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh thời gian qua luôn được Sở Tư pháp chỉ đạo, Trung tâm TGPL triển khai đồng bộ các giải pháp.

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Trợ giúp viên pháp lý hỗ trợ bị cáo là người DTTS tại phiên toà.

Để chính sách đến đúng đối tượng, Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh Cà Mau tăng cường tuyên truyền, tư vấn và TGPL tại cơ sở. Việc phối hợp giữa Trung tâm với các cơ quan, địa phương giúp người thuộc diện TGPL được tiếp cận dịch vụ pháp lý kịp thời.

“Trung tâm phối hợp với UBND cấp xã tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức như gắn bảng thông tin, phát tờ thông tin, lồng ghép trong các cuộc họp, sinh hoạt ở địa phương. Đơn vị cũng phối hợp với Toà án, Viện Kiểm sát, Công an tỉnh thực hiện giới thiệu, tổ chức TGPL cho các đối tượng, cơ quan tiến hành tố tụng khi thụ lý vụ án, vụ việc. Đặc biệt, trong quá trình thực hiện công tác TGPL phải chú ý đến việc cử người tham gia giúp các đối tượng này”, ông Ngô Đức Bính thông tin.

Đồng hành hỗ trợ

Đặc thù về địa bàn, ngôn ngữ và khả năng tiếp cận pháp luật đòi hỏi người thực hiện TGPL không chỉ nắm vững chuyên môn mà còn phải gần gũi, kiên nhẫn và có kinh nghiệm làm việc với đồng bào DTTS.

Theo đó, Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh Cà Mau chú trọng bố trí luật sư, trợ giúp viên pháp lý là người DTTS hoặc có nhiều năm công tác, gắn bó với địa bàn có đông đồng bào DTTS.

“Hiện nay, Trung tâm TGPL có luật sư là người DTTS; các trợ giúp viên pháp lý có nhiều năm kinh nghiệm, đặc biệt là có thời gian công tác, làm việc ở địa bàn có đông đồng bào DTTS, từ đó bảo đảm chất lượng vụ việc pháp lý. Cụ thể, 100% đối tượng thuộc diện TGPL có yêu cầu đều được chúng tôi cung cấp dịch vụ theo đúng quy định pháp luật”, ông Ngô Đức Bính cho biết thêm.

Trợ giúp viên pháp lý Trịnh Hồng Như tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị cáo là người DTTS tại phiên toà.

Theo ông Bính, với những vụ việc liên quan đến đồng bào DTTS, Trung tâm ưu tiên bố trí luật sư là người DTTS tham gia; đồng thời cử trợ giúp viên có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm.

“Khi trợ giúp viên pháp lý tham gia từng vụ án hoặc tiếp xúc các vụ việc dân sự, nếu gặp trường hợp là người DTTS thì phải tận tình hướng dẫn cho bà con. Nhiều trường hợp chưa hiểu rõ về mặt pháp lý cũng như tâm tư, nguyện vọng, trợ giúp viên pháp lý sẽ tiếp cận, giải thích để họ hiểu hơn những quy định của pháp luật”, bà Trịnh Hồng Như, Trợ giúp viên pháp lý, Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh Cà Mau, chia sẻ.

Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp

Tại các phiên toà có bị cáo là người DTTS, sự tham gia của trợ giúp viên pháp lý góp phần bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người được TGPL.

Ông Trần Quang Khang, Phó Chánh án TAND khu vực 8 - Cà Mau, cho rằng: "Phần lớn các bị cáo người DTTS có trình độ học vấn thấp, khả năng am hiểu về pháp luật hạn chế. Do đó, trong những vụ án có bị cáo là người DTTS, thiết nghĩ cần có Trung tâm TGPL Nhà nước tham gia để bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bị cáo”.

Trợ giúp viên pháp lý trao đổi, hỗ trợ người được trợ giúp pháp lý tại phiên toà.

Một bị cáo là người DTTS từng được TGPL chia sẻ: “Qua vụ việc, tôi nhận ra hành vi vi phạm pháp luật của mình, hứa sẽ ăn năn, hối cải. Tôi được các trợ giúp viên pháp lý trợ giúp, tôi rất cảm ơn".

Không chỉ bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người được TGPL, hoạt động này còn giúp người dân hiểu hơn về pháp luật, từ đó nâng cao ý thức chấp hành pháp luật.

Thời gian tới, Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh Cà Mau tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ TGPL; đẩy mạnh truyền thông chính sách bằng tiếng DTTS; bồi dưỡng chuyên môn, kỹ năng tranh tụng, kiến thức văn hoá, ngôn ngữ DTTS cho trợ giúp viên pháp lý, luật sư; đồng thời thu hút con em đồng bào DTTS tham gia công tác này./.